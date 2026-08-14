Từ lúc thu phí máy ảnh, doanh thu Dinh Độc Lập ra sao?

TPO - Sau 12 ngày áp dụng mức phí 500.000 đồng/máy ảnh đối với hoạt động chụp ảnh dịch vụ, Dinh Độc Lập đón hơn 60.700 lượt khách, trong đó có 89 vé chụp ảnh dịch vụ được bán.

44,5 triệu đồng vé chụp ảnh dịch vụ

Chiều 13/8, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho biết từ ngày 1/8 đến 12/8, Dinh Độc Lập đón hơn 60.700 lượt khách vào tham quan. Trong đó, có 89 vé được bán theo mức phí 500.000 đồng/máy ảnh.

"Tính riêng khoản phí chụp ảnh dịch vụ, số tiền thu được trong 12 ngày là 44,5 triệu đồng. Con số này chưa bao gồm doanh thu từ vé tham quan và các dịch vụ khác tại di tích", ông Toàn nói.

Du khách tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Toàn, sau hơn 10 ngày triển khai, hoạt động chụp ảnh dịch vụ tại Dinh Độc Lập có chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng các nhóm chụp ảnh ảnh hưởng đến không gian tham quan chung.

Ông Toàn lưu ý, mức phí 500.000 đồng/máy ảnh chỉ áp dụng đối với cá nhân chụp ảnh dịch vụ như ảnh tốt nghiệp, sinh nhật... Quy định không áp dụng với du khách đi cá nhân hoặc gia đình mang theo máy ảnh để chụp hình lưu niệm.

Để tránh hiểu nhầm, từ ngày 11/8, Hội trường Thống Nhất đã điều chỉnh nội dung thông báo niêm yết theo hướng làm rõ hơn đối tượng áp dụng. Với những trường hợp mang máy ảnh chuyên nghiệp hoặc máy ảnh kích thước lớn, nhân viên sẽ chủ động hỏi mục đích sử dụng. Nếu khách chỉ tham quan và chụp ảnh lưu niệm, họ vẫn được mua vé tham quan bình thường và không phải trả thêm phí.

Di tích thông thoáng, khách tham quan "dễ thở"

Ghi nhận chiều 12/8, khuôn viên Dinh Độc Lập vẫn nhộn nhịp khách tham quan. Phần lớn du khách sử dụng điện thoại để chụp ảnh lưu niệm. Tại các sảnh, hành lang và những khu vực có kiến trúc đặc trưng, dòng người di chuyển khá thuận lợi, không còn tình trạng phải chờ các nhóm chụp ảnh dịch vụ.

Vẫn có nhiều người mang máy ảnh chuyên nghiệp, chân máy đến chụp hình. Tuy nhiên, không xuất hiện các ê-kíp mang trang phục, đạo cụ đầy đủ như trước. Những vị trí từng thường xuyên có nhóm chụp ảnh như khu vực cửa sổ hướng ra đường Lê Duẩn, cầu thang, phòng Trình quốc thư nay chủ yếu dành cho khách tham quan.

Khuôn viên Dinh Độc Lập nhộn nhịp khách tham quan

Anh Thư (32 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) cho hay đây là lần đầu cô trở lại Dinh Độc Lập sau khi quy định thu phí chụp ảnh dịch vụ được áp dụng. Theo nữ du khách, không gian bên trong di tích tạo cảm giác thoáng hơn, việc di chuyển và chụp ảnh lưu niệm cũng thuận tiện.

“Trước đây có những khu vực phải chờ nhóm chụp ảnh xong mới có thể đi qua hoặc đứng lại chụp hình. Lần này tôi thấy khá thoải mái, khách vẫn đông nhưng không bị cảm giác chen chúc”, Anh Thư nói.

Anh Hoàng Bảo (29 tuổi, ngụ phường Bình Dương) cho rằng, việc phân biệt giữa khách tham quan chụp ảnh lưu niệm và các nhóm chụp ảnh dịch vụ là hợp lý.

“Tôi vẫn mang máy ảnh vào Dinh Độc Lập để chụp ảnh trong lúc tham quan và được nhân viên bảo vệ hỗ trợ nhiệt tình. Tôi chỉ chụp vài tấm ảnh lưu niệm rồi tiếp tục hành trình, không ảnh hưởng đến việc di chuyển của những khách khác”, anh Bảo bày tỏ.

Theo quy định được Dinh Độc Lập áp dụng từ ngày 1/8, mức phí 500.000 đồng/máy ảnh được áp dụng cho cá nhân chụp ảnh dịch vụ tại khuôn viên ngoài trời và bên trong Dinh Độc Lập, có giá trị đến 18 giờ cùng ngày.

Đối với phụ kiện đi kèm, thiết bị phải nhỏ gọn; thiết bị hắt sáng có đường kính dưới 80cm. Khi chụp bên trong di tích, không được sử dụng đèn flash, chân hắt sáng và chân đèn.

Đại diện Dinh Độc Lập khẳng định không phải cứ mang máy ảnh vào tham quan là phải trả phí. Quy định chủ yếu nhằm hạn chế các nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến khách tham quan. Bản chất của quy định trên là nhằm kiểm soát hoạt động chụp ảnh có tính chất chuyên nghiệp, đặc biệt là những trường hợp chụp tại các vị trí đẹp, sử dụng không gian trong thời gian dài, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách tham quan khác.