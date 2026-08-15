Bắt giám đốc Ban Quản lý dự án liên quan sai phạm tại dự án xử lý rác 85 tỷ đồng ở Huế

TPO - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế Hà Xuân Hậu bị bắt tạm giam để điều tra về sai phạm tại dự án xử lý rác trị giá 85,79 tỷ đồng kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.

Chiều 15/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét đối với ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hậu bị điều tra liên quan những sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), còn gọi là dự án xử lý rác Hương Bình.

Thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hà Xuân Hậu (thứ hai từ trái sang) - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế. Ảnh CACC

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là TP. Huế) phê duyệt năm 2017, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức 85,79 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 45 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018-2020.

Theo cơ quan điều tra, ngay từ khâu đề xuất, dự án đã có dấu hiệu thiếu tính khả thi khi công suất thiết kế lên tới 150 tấn rác/ngày đêm, trong khi lượng rác thực tế có thể đưa về xử lý tại đây chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm.

Thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Hà Xuân Hậu. Ảnh CACC

Sau đó, dự án được đề xuất chuyển đổi thành điểm tập kết rác phục vụ Nhà máy xử lý rác Phú Sơn. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, dự án kéo dài hơn 7 năm, phải nhiều lần gia hạn.

Quá trình lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án bị xác định không đánh giá đầy đủ năng lực tài chính và năng lực xây dựng của các đơn vị dự thầu, dẫn đến lựa chọn nhà thầu yếu kém, ảnh hưởng tiến độ. Một số gói thầu chính bị “đội vốn”; một số hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa đưa vào sử dụng và không được bảo quản phù hợp, dẫn đến suy giảm chất lượng, gây lãng phí ngân sách.

Dự án xử lý rác trị giá 85,79 tỷ đồng tại xã Hương Bình cũ (nay là xã Bình Điền, Huế) kéo dài hơn 7 năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Văn

Đáng chú ý, trong quản lý tiến độ, Ban Quản lý dự án bị cho là thiếu bám sát thực tế thi công, không kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm, không sớm chấm dứt hợp đồng hoặc thay thế nhà thầu yếu kém mà nhiều lần đề xuất gia hạn tiến độ.

Riêng đối với hợp đồng với Công ty Thiên Phát Thịnh, cơ quan điều tra xác định Ban Quản lý dự án không kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm thu hồi tiền tạm ứng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng. Việc này được xác định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2,14 tỷ đồng.

Dự án không chỉ chậm tiến độ kéo dài mà vướng nhiều sai phạm. Ảnh: Ngọc Văn

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Hà Xuân Hậu, với vai trò Giám đốc Ban Quản lý dự án và đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính đối với những sai phạm nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, sau khởi tố và bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu, vụ án hiện tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các thành viên của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu liên quan, đồng thời thu hồi tài sản thiệt hại cho nhà nước.