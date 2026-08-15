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Pháp luật

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Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Dương Lê

TPO - Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Đối tượng Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan Công an.

Đối tượng Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan Công an.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can đối với 5 bị can, gồm: Bùi Xuân Huấn, Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số các bị can, CQĐT đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn.

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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Ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

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Dương Lê
#bắt giữ và khởi tố Bùi Xuân Huấn #hoạt động vi phạm pháp luật trên mạng xã hội #vi phạm về kế toán và lừa đảo #ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng mạng #điều tra mở rộng vụ án hình sự

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