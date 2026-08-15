Bóc gỡ đường dây 'rửa tiền' thuê cho tội phạm lừa đảo

TPO - Từ 8 đơn trình báo với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh lần ra đường dây lừa đảo công nghệ cao liên tỉnh. Nhóm “rửa tiền” trong đường dây đã thực hiện 763 giao dịch, tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.

Biến tiền chiếm đoạt thành “tiền sạch”

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, chiếm đoạt, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng, kết hợp “rửa tiền” quy mô lớn.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ.

Trong ít phút, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình, triệt xóa 4 nhóm đối tượng cùng hàng loạt “văn phòng lừa đảo” hoạt động trên không gian mạng.

Điểm đáng chú ý trong đường dây này là các đối tượng lừa đảo không tự tìm tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền như trước, mà thuê một nhóm chuyên “rửa tiền”.

Ngay sau khi tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản chỉ định, nhóm này lập tức luân chuyển qua hàng chục tài khoản khác nhau. Tiền tiếp tục được chuyển đổi thành USDT, đi qua ví điện tử, cổng game hoặc các nền tảng thanh toán trực tuyến nhằm che giấu nguồn gốc và cắt đứt dấu vết dòng tiền.

Theo lời khai ban đầu, nhóm làm nhiệm vụ “rửa tiền” thu phí 5% trên số tiền được xử lý.

Trình Xuân Đông Thành, người đảm nhận nhiệm vụ “rửa tiền” trong đường dây, khai sử dụng một tài khoản ảo để nhận tiền từ các nhóm lừa đảo. Sau đó, tiền được dùng để mua USDT rồi bán lại, đổi thành tiền mà các đối tượng gọi là “tiền sạch” trước khi chuyển trả cho nhóm lừa đảo.

Cơ quan công an bước đầu xác định nhóm này đã thực hiện 763 giao dịch “rửa tiền”, với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.

Mua dữ liệu, dựng kịch bản cho từng nạn nhân

Để tìm đúng “con mồi”, các đối tượng không gọi điện ngẫu nhiên mà mua hoặc trao đổi trái phép những kho dữ liệu cá nhân có quy mô lớn trên các hội nhóm ẩn danh qua Telegram.

Tang vật của vụ án bị lực lượng Công an Quảng Ninh thu giữ.

Dữ liệu bị mua bán gồm số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, đầu tư tài chính, thậm chí cả sở thích và thói quen tiêu dùng.

Từ những thông tin có sẵn, các đối tượng phân loại từng người, xây dựng kịch bản tiếp cận riêng rồi giả danh nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhiều dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, phòng khám và cả những cửa hàng nhỏ lẻ. Đáng lẽ dữ liệu phải được quản lý hoặc hủy theo quy định, nhưng lại bị rao bán trên mạng và rơi vào tay các đối tượng phạm tội.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Ban chuyên án lần theo dấu vết điện tử, bóc tách mạng lưới tội phạm hoạt động liên tỉnh.

Đến nay, 18 bị can đã bị khởi tố. Lực lượng chức năng thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính cùng tiền mặt và tiền điện tử.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi toàn quốc. Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra.