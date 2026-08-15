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Thế giới

Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Bình Giang

TPO - Hôm nay (15/8), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đến thăm đền Yasukuni, nơi tưởng niệm những người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh và cả những vị tướng đã bị kết án.

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Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. (Ảnh: Reuters)

Động thái ngay lập tức vấp phải chỉ trích từ Trung Quốc và Hàn Quốc - những nước coi ngôi đền là biểu tượng cho hành động xâm lược của Nhật Bản trong thời chiến.

Theo hình ảnh được truyền thông trong nước đăng tải, ông Koizumi mặc vest và đeo cà vạt màu tối khi đến thăm đền Yasukuni ở trung tâm thủ đô Tokyo, đúng dịp kỷ niệm 81 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II. Đài NHK đưa tin, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kimi Onoda cũng đến viếng tại đền.

Trước đây, Thủ tướng Sanae Takaichi từng nhiều lần đến thăm đền, năm nay bà gửi lễ vật tới làm lễ, Kyodo đưa tin.

“Trung Quốc mạnh mẽ lên án những động thái tiêu cực của phía Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni. Trung Quốc đã gửi phản đối mạnh mẽ tới Nhật Bản”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ “vô cùng lấy làm tiếc” trước những hành động mà cơ quan này gọi là “lỗi thời” của các nhà lãnh đạo Nhật Bản, những người gửi lễ vật hoặc đến thăm đền Yasukuni. Seoul kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản “đối diện với lịch sử, “tự vấn” và “ăn năn” về quá khứ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ song phương hướng tới tương lai dựa trên lòng tin.

Trung Quốc và Hàn Quốc nhiều lần cho rằng, việc các quan chức cấp cao Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni đã làm nhẹ đi những hành động của Tokyo trong thời chiến và gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao.

Trong số khoảng 2,5 triệu người được tưởng niệm tại Yasukuni có 14 lãnh đạo thời chiến của Nhật Bản bị kết án về những tội ác chiến tranh, cùng hơn 1.000 người khác bị các tòa án của phe Đồng minh kết tội sau khi Nhật Bản thất bại năm 1945. Các quan chức Nhật Bản trước đây giải thích rằng những chuyến thăm đền được thực hiện với tư cách cá nhân, nhằm tưởng niệm những người đã hy sinh trong các cuộc chiến của đất nước.

Ông Koizumi từng đến thăm đền Yasukuni trong quá khứ, trong đó có lần vào năm ngoái, khi đang giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp.

Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm gần nhất đến thăm đền vào đúng dịp kỷ niệm là cha của ông Koizumi - ông Junichiro Koizumi, vào năm 2006.

Bình Giang
Theo Reuters, Kyodo
#Đền Yasukuni #Bộ trưởng Quốc phòng Nhật #Hàn Quốc #Trung Quốc

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