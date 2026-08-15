Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa kèm bức thư tay xin giúp nuôi dưỡng

Ngọc Văn

TPO - Một bé gái sơ sinh mới vài ngày tuổi được phát hiện trước cổng chùa Đức Sơn (phường Thủy Xuân, TP. Huế) cùng bức thư tay của người được cho là mẹ ruột, bày tỏ hoàn cảnh quá khó khăn nên không thể tiếp tục nuôi dưỡng con.

Ngày 15/8, ông Nguyễn Mạnh Đại Lân - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP. Huế), cho biết địa phương vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn.

Trước đó, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa Đức Sơn. Bên cạnh cháu bé có hai túi đựng quần áo, khăn, bỉm và nhiều vật dụng dành cho trẻ nhỏ.

chau-be.jpg
Bé gái sơ sinh được nhà chùa tại Huế chăm sóc sau khi được phát hiện bị bỏ rơi.

Điều khiến nhiều người chú ý là cạnh cháu bé có một bức thư viết tay được cho là của mẹ ruột. Trong thư, người viết cho biết cháu bé sinh ngày 7/8/2026, đồng thời ghi lại một số thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ.

Nội dung bức thư cũng bày tỏ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành. Người viết mong muốn nhà chùa cưu mang, chăm sóc cháu bé thay mình.

Theo chính quyền địa phương, ngoài bức thư tay nói trên, không có thêm giấy tờ hay thông tin nào liên quan đến nhân thân của cháu bé được để lại tại hiện trường.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND phường Thủy Xuân tạm giao cháu bé cho cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc chùa Đức Sơn nuôi dưỡng trong thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

buc-thu-tay.jpg
Bức thư tay nêu hoàn cảnh khó khăn của người mẹ và mong muốn được giúp nuôi dưỡng cháu bé.

Cháu bé cũng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám, với kết quả sức khỏe ổn định.

UBND phường Thủy Xuân cho biết, sau khi phát thông báo tìm thân nhân cho bé, nếu quá thời hạn theo quy định mà không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
#bé sơ sinh bị bỏ rơi #chùa Đức Sơn #TP. Huế #bức thư tay #phường Thủy Xuân #xin giúp nuôi dưỡng #phát hiện #cổng chùa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe