Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng: Cụ bà 89 tuổi tử vong trong ngôi nhà bị cháy

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc

TPO - Trong quá trình dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện người cụ bà 89 tuổi đã tử vong tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà - nơi được xác định là điểm phát cháy ban đầu.

Chiều 15/8, lãnh đạo xã Duy Xuyên cho biết, vừa xảy ra hỏa hoạn tại một nhà dân trên địa bàn.

1786788647994-1556108139315286578-3103785341660194488-a413c4a94414ead653652eb98c229313.jpg
Cụ bà 89 tuổi được phát hiện đã tử vong ở tầng 2 ngôi nhà. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, vào lúc 12h50 phút cùng ngày, Công an xã Duy Xuyên nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông P. P. T (58 tuổi, thôn Trà Châu, xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà N. T. N (89 tuổi, là mẹ của ông T) đã tử vong tại phòng ngủ trên tầng 2 - nơi được xác định là điểm phát cháy ban đầu.

Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và vụ việc đang được Công an xã Duy Xuyên bảo vệ hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
#Đà Nẵng #cháy nhà #cụ bà #tử vong #Điều tra #Cháy nhà dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe