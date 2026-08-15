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Xã hội

Thông tin mới về tuyến đê hơn 8.500 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Công trình Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống dài khoảng 15,9km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.500 tỷ đồng. Hiện, các phường đang tiến hành thống kê, kiểm đếm tài sản để lập phương án bồi thường.

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Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống có chiều dài 16,4km, đi qua 4 phường của tỉnh Thái Nguyên, gồm: Phan Đình Phùng, Quan Triều, Gia Sàng và Linh Sơn. Dự án khởi công ngày 10/3/2026, dự kiến hoàn thành 31/12/2027, với tổng mức đầu tư tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.500 tỷ đồng.
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên (chủ đầu tư dự án) cho biết, tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 114,9 ha, ảnh hưởng đến 2.073 hộ dân và 17 tổ chức. Trong đó, 843 hộ phải bố trí tái định cư và 517 ngôi mộ phải di chuyển. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đang được các phường tích cực triển khai.
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Hiện nay, các phường đang tiến hành thống kê, kiểm đếm tại khu vực giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. Trong đó, riêng đoạn từ cầu Gia Bẩy đến Khu dân cư số 4 Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) đã thực hiện xong công tác phát quang, bóc tầng phủ, phá dỡ và thu dọn mặt bằng.
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Dù vậy, công tác GPMB vẫn gặp một số khó khăn, trong đó chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường và tái định cư. Bà Nguyễn Thị N. (khu Túc Duyên) cho biết, gia đình có hơn căn nhà hơn 100m2 thuộc diện thu hồi thực hiện dự án. Hiện nay, phường Phan Đình Phùng mới thực hiện công tác kiểm đếm, còn phương án bồi thường như thế nào thì chưa rõ. Tuy nhiên, điều bà lo lắng là dù được tái định cư bằng đất thì tiền bồi thường có đủ để xây nhà hay không. Bởi lẽ, vợ chồng làm nông, dành dụm cả đời mới xây được căn nhà kiên cố. Giờ bị thu hồi, nếu phải bỏ ra cả tỷ đồng làm nhà thì gia đình không biết lấy tiền đâu.
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UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, các tổ công tác của phường đang tuyên truyền, vận động người dân phối hợp kiểm đếm, sớm bàn giao đất để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, phường cũng mong các khu tái định cư sớm hoàn thành để người dân yên tâm di dời.
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Về tiến độ thi công, chủ đầu tư cho biết, hiện đơn vị thi công đang triển khai gói thầu xây lắp số 02 đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Huống, hiện mới đạt 0,43% giá trị hợp đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #Thái Nguyên #Đê Hữu Cầu #Dự án #Xây dựng #Cầu Cao ngạn #Đập Thác Huống

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