Thông tin mới về tuyến đê hơn 8.500 tỷ đồng ở Thái Nguyên

TPO - Công trình Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống dài khoảng 15,9km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.500 tỷ đồng. Hiện, các phường đang tiến hành thống kê, kiểm đếm tài sản để lập phương án bồi thường.