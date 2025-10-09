Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thái Nguyên: Hàng ngàn người xuyên đêm gia cố đê sông Cầu

Thanh Hiếu - Đức Nguyễn

TPO - Mực nước sông Cầu dâng cao, nhiều đoạn đê ở phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) bị uy hiếp. Tối 8/10, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương gia cố, đắp đê suốt đêm khi nước chỉ còn cách mặt đê khoảng 60 cm.

VIDEO: Trắng đêm hộ đê sông Cầu.
tp-tienphong-8.jpg
tp-tienphong-5.jpg
Tối 8/10, tại tuyến đê Chã, phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên), mực nước sông Cầu chỉ còn cách mặt đê 30–60 cm, tiềm ẩn nguy cơ tràn đê bất cứ lúc nào. Trước tình hình khẩn cấp, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng và bộ đội đã thức trắng đêm, khẩn trương đắp, gia cố các điểm xung yếu để ngăn nguy cơ vỡ đê.
tp-tienphong-6.jpg
tp-tienphong-7.jpg
tp-tienphong-4.jpg
Từ khoảng 19h hôm qua, lực lượng chức năng bắt đầu hạn chế các phương tiện qua lại khu vực đê sông Cầu có nguy cơ tràn cao để phục vụ công tác gia cố. Đến 21h, sau khi điều động lực lượng, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đã có mặt, phối hợp cùng người dân gia cố các đoạn đê xung yếu.
tp-tienphong-2.jpg
Sau hơn 5 giờ khẩn trương gia cố, khoảng 2 km đê sông Cầu đoạn qua phường Trung Thành đã được đắp cao thêm. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 9/10, mặt đê đã được nâng lên khoảng 1m so với trước.
tp-tienphong-10.jpg
tp-d.jpg
Sáng nay, tại khu vực đê, nhiều người dân vẫn túc trực cùng lực lượng chức năng để theo dõi tình hình nước dâng.
tp-tienphong-26.jpg
Nước sông Cầu chảy xiết.
tp-tienphong-20.jpg
tp-tienphong-27.jpg
tp-tienphong-23.jpg
Dọc tuyến đê, lực lượng chức năng và người dân gia cố bằng bao tải cát và đất, xếp chồng thành nhiều lớp để nâng cao và củng cố thân đê. Ông Diệp Minh Cường, Tổ trưởng Tổ dân phố Chã cho biết, mấy chục năm nay nước sông mới dâng cao như vậy. Từ đêm qua, ông cùng hàng trăm người dân địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng gia cố đê. Đến khoảng 2h sáng nay, các đoạn đê cơ bản được gia cố, đảm bảo an toàn.
tp-tienphong-15.jpg
Đoạn đê sông Cầu qua phường Trung Thành là tuyến đê xung yếu, có vai trò bảo vệ hàng nghìn hộ dân cùng khu vực sản xuất nông nghiệp và hạ tầng phía hạ lưu TP Thái Nguyên.
tp-tienphong-18.jpg
tp-tienphong-16.jpg
Nhiều hộ dân ven sông bị ngập.
tp-tienphong-17.jpg
Sáng 9/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ vượt báo động lũ cấp III - mức cao nhất trong thang cảnh báo.
Thanh Hiếu - Đức Nguyễn
#Thái Nguyên #đê chống lũ #sông Cầu #bảo vệ đê #lực lượng chức năng #người dân #quản lý lũ

