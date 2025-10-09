Thái Nguyên: Hàng ngàn người xuyên đêm gia cố đê sông Cầu

TPO - Mực nước sông Cầu dâng cao, nhiều đoạn đê ở phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) bị uy hiếp. Tối 8/10, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương gia cố, đắp đê suốt đêm khi nước chỉ còn cách mặt đê khoảng 60 cm.