Thái Nguyên: Hàng ngàn người xuyên đêm gia cố đê sông Cầu

TPO - Mực nước sông Cầu dâng cao, nhiều đoạn đê ở phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) bị uy hiếp. Tối 8/10, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương gia cố, đắp đê suốt đêm khi nước chỉ còn cách mặt đê khoảng 60 cm.
Tối 8/10, tại tuyến đê Chã, phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên), mực nước sông Cầu chỉ còn cách mặt đê 30–60 cm, tiềm ẩn nguy cơ tràn đê bất cứ lúc nào. Trước tình hình khẩn cấp, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng và bộ đội đã thức trắng đêm, khẩn trương đắp, gia cố các điểm xung yếu để ngăn nguy cơ vỡ đê.
Từ khoảng 19h hôm qua, lực lượng chức năng bắt đầu hạn chế các phương tiện qua lại khu vực đê sông Cầu có nguy cơ tràn cao để phục vụ công tác gia cố. Đến 21h, sau khi điều động lực lượng, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đã có mặt, phối hợp cùng người dân gia cố các đoạn đê xung yếu.
Sáng nay, tại khu vực đê, nhiều người dân vẫn túc trực cùng lực lượng chức năng để theo dõi tình hình nước dâng.
Dọc tuyến đê, lực lượng chức năng và người dân gia cố bằng bao tải cát và đất, xếp chồng thành nhiều lớp để nâng cao và củng cố thân đê. Ông Diệp Minh Cường, Tổ trưởng Tổ dân phố Chã cho biết, mấy chục năm nay nước sông mới dâng cao như vậy. Từ đêm qua, ông cùng hàng trăm người dân địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng gia cố đê. Đến khoảng 2h sáng nay, các đoạn đê cơ bản được gia cố, đảm bảo an toàn.