Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lũ sông Cầu có thể cao hơn đỉnh lũ lịch sử đến 1m

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo dự báo, tại trạm thuỷ văn Chã (tỉnh Thái Nguyên), nước lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn từ 0,8-1,0m so với mực nước lũ lịch sử ngày 20/8/1971 vào đêm nay 8/10/2025.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, vào lúc 13h ngày 8/10, tại trạm thủy văn Gia Bẩy (tỉnh Thái Nguyên) mực nước lũ ở mức 29,49m và có xu thế giảm chậm. Tại trạm thủy văn Chã lũ tiếp tục tăng chậm, mực nước lũ đạt mức 11,16m (cao hơn 1,16m so với báo động 3); cao hơn 0,14m so với đỉnh lũ lịch sử ngày 20/8/1971 và tiếp tục tăng chậm.

Theo dự báo, trong 12h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống chậm và ở trên mức báo động 3 khoảng 1,6m. Tại trạm thuỷ văn Chã, lũ tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn từ 0,8-1,0m so với mực nước lũ lịch sử ngày 20/8/1971 vào đêm nay 8/10/2025.

Trong 12h-24h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống dưới mức lũ lịch sử nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3. Tại trạm thủy văn Chã lũ đạt đỉnh và có xu thế giảm chậm.

giao-thong-2-20251008150311.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên xử lý các điểm sạt lở.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường, như: Yên Bình, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Đại Từ, Phú Lạc...

Ngập lụt còn diễn ra tại các xã: Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương và phường Bắc Kạn...

Ngập lụt diện rộng tại các xã, phường thuộc khu vực hạ lưu trạm thủy văn Gia Bẩy, duy trì trong khoảng 4-5 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần với tốc độ khoảng 8-12cm/giờ.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

bo-doi-2-20251008124659.jpg
Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ di dời người và tài sản cho nhân dân vùng ngập sâu.

Theo Ban Quản lý Bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của mưa lũ, đã có 177 vị trí bị tắc đường do sạt lở, ngập úng và sụt lún nền mặt đường. Trong đó, 75 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ (Quốc lộ 3, Quốc lộ3B, Quốc lộ 3C, Quốc lộ 279) và 100 vị trí trên 14 tuyến đường tỉnh.

Còn theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, ngay khi ghi nhận các điểm xảy ra sự cố, Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện phương án ứng phó và khắc phục hậu quả. Hiện các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản đã được thông.

Đến chiều 8/10, cơ bản các tuyến giao thông trên địa bàn 37 xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã được thông, chỉ còn một số vị trí có khối lượng sạt lở lớn, phạm vi rộng đang được xử lý.

Thanh Hiếu
#Dự báo lũ sông Cầu vượt mức lịch sử #Ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên #Ứng phó thiên tai và sạt lở đất #Ảnh hưởng của bão số 11 đến địa phương #Nỗ lực xử lý sự cố giao thông và sạt lở #Cảnh báo nguy cơ ngập sâu và sạt lở #Hỗ trợ cứu trợ và di dời dân cư #Sông Cầu #lũ sông Cầu #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục