Lũ sông Cầu có thể cao hơn đỉnh lũ lịch sử đến 1m

TPO - Theo dự báo, tại trạm thuỷ văn Chã (tỉnh Thái Nguyên), nước lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn từ 0,8-1,0m so với mực nước lũ lịch sử ngày 20/8/1971 vào đêm nay 8/10/2025.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, vào lúc 13h ngày 8/10, tại trạm thủy văn Gia Bẩy (tỉnh Thái Nguyên) mực nước lũ ở mức 29,49m và có xu thế giảm chậm. Tại trạm thủy văn Chã lũ tiếp tục tăng chậm, mực nước lũ đạt mức 11,16m (cao hơn 1,16m so với báo động 3); cao hơn 0,14m so với đỉnh lũ lịch sử ngày 20/8/1971 và tiếp tục tăng chậm.

Theo dự báo, trong 12h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống chậm và ở trên mức báo động 3 khoảng 1,6m. Tại trạm thuỷ văn Chã, lũ tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn từ 0,8-1,0m so với mực nước lũ lịch sử ngày 20/8/1971 vào đêm nay 8/10/2025.

Trong 12h-24h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống dưới mức lũ lịch sử nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3. Tại trạm thủy văn Chã lũ đạt đỉnh và có xu thế giảm chậm.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên xử lý các điểm sạt lở.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường, như: Yên Bình, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Đại Từ, Phú Lạc...

Ngập lụt còn diễn ra tại các xã: Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương và phường Bắc Kạn...

Ngập lụt diện rộng tại các xã, phường thuộc khu vực hạ lưu trạm thủy văn Gia Bẩy, duy trì trong khoảng 4-5 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần với tốc độ khoảng 8-12cm/giờ.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ di dời người và tài sản cho nhân dân vùng ngập sâu.

Theo Ban Quản lý Bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của mưa lũ, đã có 177 vị trí bị tắc đường do sạt lở, ngập úng và sụt lún nền mặt đường. Trong đó, 75 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ (Quốc lộ 3, Quốc lộ3B, Quốc lộ 3C, Quốc lộ 279) và 100 vị trí trên 14 tuyến đường tỉnh.

Còn theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, ngay khi ghi nhận các điểm xảy ra sự cố, Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện phương án ứng phó và khắc phục hậu quả. Hiện các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản đã được thông.

Đến chiều 8/10, cơ bản các tuyến giao thông trên địa bàn 37 xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã được thông, chỉ còn một số vị trí có khối lượng sạt lở lớn, phạm vi rộng đang được xử lý.