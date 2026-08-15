Huấn Hoa Hồng huy động từ thiện hàng chục tỷ, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

TPO - Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của một số cá nhân, mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng nhưng để doanh thu ngoài sổ sách, Huấn Hoa Hồng còn bị cáo buộc huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân, tổng cộng hàng chục tỉ đồng, song có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Chiều nay (15/8), tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 điều 174 và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Huấn Hoa Hồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Cùng vụ án với Huấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Cường) để điều tra theo khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến nay, Huấn thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, chủ yếu ở Facebook, TikTok để tạo ảnh hưởng với cộng đồng mạng, bán hàng online... Theo đó, Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, tổng hơn 3 tỉ đồng. Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

Vợ chồng Huấn Hoa Hồng. Ảnh VTV

Theo cơ quan điều tra, Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân, tổng cộng hàng chục tỉ đồng, song có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Huấn còn bị cáo buộc có phát ngôn, truyền bá nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng. Điều này làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành trái pháp luật khác của Huấn và những người liên quan. Bộ Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân bị Huấn chiếm đoạt tiền gửi đơn đề nghị kèm theo hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.