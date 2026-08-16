Tổng thống Brazil tung đòn đáp trả thuế Mỹ, yêu cầu được tôn trọng

TPO - Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết chính phủ của ông đã kích hoạt cơ chế đáp trả tương ứng các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt. Ông tuyên bố bước đi này nhằm thể hiện rằng đất nước của ông cần được tôn trọng.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. (Ảnh: AP)

Tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên hàng trăm mặt hàng xuất khẩu của Brazil, với một số sản phẩm chịu mức thuế lên tới 37,5%. Chính quyền Mỹ cáo buộc Brazil có các hành vi thương mại không công bằng.

Ông Lula bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng biện pháp của Mỹ mang động cơ chính trị trước thềm cuộc bầu cử của Brazil vào tháng 10.

Ông Lula đang phải cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro - đồng minh của Tổng thống Mỹ Trump, trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Flávio Bolsonaro từng gặp gỡ các quan chức Mỹ tại Washington trước khi chính quyền Mỹ tăng thuế với hàng hóa Brazil.

"Hôm qua, chúng tôi đã viện dẫn luật về biện pháp đáp trả tương ứng, để cho thấy rằng chúng tôi không phải là bên dễ bị coi thường. Chúng tôi tự tôn trọng chính mình. Tôi rất bình tĩnh khi lường trước những gì có thể xảy ra, và tôi sẵn sàng tranh luận để bảo vệ lợi ích của Brazil ở bất kỳ đâu trên thế giới”, ông Lula phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Brazil ngày 15/8.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đang yêu cầu tham vấn ngoại giao với phía Mỹ về vấn đề này.

Việc khởi động quy trình này không hẳn đồng nghĩa với việc Brazil sẽ thực sự áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ.

"Tôi không muốn xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào với Mỹ. Thật không may, họ đang lan truyền những thông tin sai lệch", ông Lula nói.

Trong tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, để đáp trả việc Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ.

Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc Brazil trì hoãn việc phê chuẩn ứng viên đại sứ tại Brasilia do Tổng thống Trump đề cử. Ngược lại, chính quyền Brazil cho rằng phía Mỹ lẽ ra phải xin ý kiến ​​chấp thuận của chính phủ nước sở tại trước khi trình đề cử lên Quốc hội, theo đúng quy tắc ngoại giao.

Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil để đáp trả hành động của ông Lula nhưng không ra lệnh trục xuất bà. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, phản ứng chừng mực của ông Rubio là nước đi có chủ đích, nhằm tạo thời gian và không gian để ông Lula có thể rút lại quyết định.

Đồng thời, họ cũng cho biết Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu chính quyền Brazil chọn cách leo thang căng thẳng, với việc tuyên bố đại sứ Brazil là "người không được hoan nghênh" rồi trục xuất bà khỏi Mỹ.

Ông Lula khẳng định ông Trump đã đối xử tốt với mình, nhưng cũng cảnh báo rằng bất kỳ chính phủ nước ngoài nào "đến đây để can thiệp bầu cử sẽ phải nhận thất bại".