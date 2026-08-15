Công an TPHCM thông tin về vụ thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng

TPO - Liên quan đến vụ 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ một bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng, Công an TPHCM đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Clip Công an TPHCM làm việc với nhóm thả diều ảnh hưởng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn C.A

Tối 15/8, Công an TPHCM cho biết thông tin trên. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, có nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Cảng hàng không lập tức triển khai phương án ứng phó theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM khẩn trương tổ chức truy xét. Đến khoảng 20 giờ 34, lực lượng chức năng xác định vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái thực chất là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ một bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km.

Ba người liên quan trong vụ việc bị công an mời làm việc ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 20 giờ, trực ban sân bay nhận thông tin về vật thể nghi drone xuất hiện tại khu vực cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh, theo hướng tiếp cận sân bay. Do chưa xác định được chính xác vị trí và độ cao của vật thể, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh để xác minh, bảo đảm an toàn bay.

Sau khi xác định vật thể là diều, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Theo thống kê của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong thời gian 3 con diều hoạt động, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Công an đã triệu tập 3 người liên quan gồm Thân Văn Tấn (sinh năm 1984), Tạ Văn Chinh (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng Phát (sinh năm 2000) để làm việc, xác minh hành vi thả diều ở độ cao lớn trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và an toàn bay.

Nhóm người chơi diều sở hữu nhiều con diều cỡ "khủng".

Nhóm người chơi diều sở hữu nhiều con diều cỡ "khủng".

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại nơi làm việc, những người liên quan khai nhận Thân Văn Tấn và một số người nhiều lần đến khu vực bãi đất trống nói trên để ăn nhậu và thả diều.

Chiều 11/8, nhóm này thả diều liên tục từ khoảng 15 giờ đến 21 giờ. Đến ngày 13/8, Tấn cùng một số người tiếp tục đến địa điểm này và thả 3 con diều. Nhóm này có tham gia một nhóm trên Facebook dành cho những người chơi diều sáo tại TPHCM.

Tấn khai nhận sở hữu 3 diều sáo và một flycam được sử dụng để tìm diều khi bị thất lạc. Hiện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá thiệt hại, củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả diều, điều khiển thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể bay khác tại khu vực sân bay, đường cất - hạ cánh và vùng phụ cận. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp an toàn hoạt động bay, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đồng thời có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự.

Khi phát hiện trường hợp thả diều, thiết bị bay hoặc vật thể bất thường tại khu vực sân bay và vùng phụ cận, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để ngăn chặn, xử lý từ sớm, không để phát sinh hậu quả đáng tiếc.