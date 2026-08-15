Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an TPHCM thông tin về vụ thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng

Nguyễn Dũng

TPO - Liên quan đến vụ 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ một bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng, Công an TPHCM đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Clip Công an TPHCM làm việc với nhóm thả diều ảnh hưởng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn C.A

Tối 15/8, Công an TPHCM cho biết thông tin trên. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, có nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Cảng hàng không lập tức triển khai phương án ứng phó theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM khẩn trương tổ chức truy xét. Đến khoảng 20 giờ 34, lực lượng chức năng xác định vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái thực chất là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ một bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km.

792ef7adb1e658b801f7.jpg
img-20260815-202248.jpg
Ba người liên quan trong vụ việc bị công an mời làm việc ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 20 giờ, trực ban sân bay nhận thông tin về vật thể nghi drone xuất hiện tại khu vực cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh, theo hướng tiếp cận sân bay. Do chưa xác định được chính xác vị trí và độ cao của vật thể, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh để xác minh, bảo đảm an toàn bay.

Sau khi xác định vật thể là diều, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Theo thống kê của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong thời gian 3 con diều hoạt động, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Công an đã triệu tập 3 người liên quan gồm Thân Văn Tấn (sinh năm 1984), Tạ Văn Chinh (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng Phát (sinh năm 2000) để làm việc, xác minh hành vi thả diều ở độ cao lớn trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và an toàn bay.

img-20260815-202222.jpg
Nhóm người chơi diều sở hữu nhiều con diều cỡ "khủng".
img-20260815-202222.jpg
Nhóm người chơi diều sở hữu nhiều con diều cỡ "khủng".

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại nơi làm việc, những người liên quan khai nhận Thân Văn Tấn và một số người nhiều lần đến khu vực bãi đất trống nói trên để ăn nhậu và thả diều.

Chiều 11/8, nhóm này thả diều liên tục từ khoảng 15 giờ đến 21 giờ. Đến ngày 13/8, Tấn cùng một số người tiếp tục đến địa điểm này và thả 3 con diều. Nhóm này có tham gia một nhóm trên Facebook dành cho những người chơi diều sáo tại TPHCM.

Tấn khai nhận sở hữu 3 diều sáo và một flycam được sử dụng để tìm diều khi bị thất lạc. Hiện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá thiệt hại, củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả diều, điều khiển thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể bay khác tại khu vực sân bay, đường cất - hạ cánh và vùng phụ cận. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp an toàn hoạt động bay, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đồng thời có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự.

Khi phát hiện trường hợp thả diều, thiết bị bay hoặc vật thể bất thường tại khu vực sân bay và vùng phụ cận, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để ngăn chặn, xử lý từ sớm, không để phát sinh hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Dũng
#Công an TPHCM xử lý vụ thả diều gây ảnh hưởng đến 21 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất #Công an TPHCM xác minh #xử lý nghiêm vụ thả 3 con diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng #Công an TPHCM #sân bay Tân Sơn Nhất #thả diều #an toàn hàng không #vật thể bay #đèn chớp #an ninh hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe