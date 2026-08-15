Khởi công nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi vùng biên

TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Hà Tĩnh khởi công xây dựng nhà nhân ái và nhà khăn quàng đỏ, hỗ trợ các gia đình, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 15/8, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đơn vị tài trợ khởi công xây dựng 2 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các công trình được triển khai nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Trong đó, nhà khăn quàng đỏ dành cho em Phan Thị Ngà được khởi công tại thôn Khe Sú, xã Sơn Kim 1. Em Ngà là thiếu nhi vùng biên có hoàn cảnh khó khăn, đang cần một mái ấm ổn định để gia đình yên tâm sinh sống.

Nhà Khăn quàng đỏ dành cho em Phan Thị Ngà được khởi công tại thôn Khe Sú.

Cùng ngày, nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em - thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, được khởi công tại thôn Tân Bình, xã Việt Xuyên.

Khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em.

Thông qua các công trình, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, huy động nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, 100% cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội.