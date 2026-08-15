Thanh niên Việt Nam đặt chân đến Quảng Tây, tiếp nối hành trình theo dấu chân Bác Hồ

TPO - Ngày 15/8, đoàn công tác “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ”, đã đặt chân đến thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đoàn công tác gồm 100 thành viên do đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - dẫn đầu. Đón đoàn là đồng chí Tả Hướng Lôi - Phó Bí thư Khu Đoàn khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Tây.

Chị Thạch Nhạc - Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Giao lưu Đối ngoại, Khu đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tặng hoa đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tả Hướng Lôi gửi lời chào mừng đoàn thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Hành trình đỏ năm 2026 tại Quảng Tây. Đây là lần thứ ba trong năm 2026 chương trình Hành trình đỏ dành cho thanh niên Việt Nam được tổ chức tại địa phương này.

Chia sẻ với đoàn, đồng chí Tả Hướng Lôi nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, với hai chặng tại Bắc Kinh và Quảng Tây. Đồng chí cho biết bản thân vinh dự được tham gia đoàn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tháp tùng Phu nhân Tổng Bí thư trong một số hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Quảng Tây.

Một trong những địa điểm được nhắc đến là Đại học Quảng Tây - nơi từng gắn với dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sang thăm các học sinh, sinh viên và cán bộ Việt Nam đang học tập tại Trường Dục Tài Nam Ninh, còn được gọi là Khu học xá Trung ương.

Đồng chí Tả Hướng Lôi - Phó Bí thư Khu Đoàn khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Tây, Trung Quốc và đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - trao và nhận quà lưu niệm của đại diện đoàn hai nước.

Tại Hội trường lớn của Đại học Quảng Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng trong chuyến thăm tháng 4/2026. Đây cũng là nơi trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có bài phát biểu khi đến thăm các học sinh, sinh viên và cán bộ Việt Nam học tập tại Trường Dục Tài Nam Ninh.

Theo đồng chí Tả Hướng Lôi, trong hành trình tại Quảng Tây, đoàn thanh niên Việt Nam sẽ tới thăm một số trường đại học lớn và học viện nghề. Tại mỗi điểm đến, đại diện các trường sẽ giới thiệu về lịch sử, chương trình đào tạo, cơ hội du học và các chính sách học bổng dành cho sinh viên.

Háo hức với hành trình đặc biệt

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Nguyễn Thị Hà Ngân cho biết ngày đầu tiên tham dự Hành trình đỏ mang đến cho cô nhiều cảm xúc.

“Chúng tôi vô cùng hào hứng và phấn khởi khi được đón nhận sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo từ ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên”, Hà Ngân chia sẻ.

Theo Hà Ngân, hình ảnh thanh niên, học sinh Việt Nam trong hành trình để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự nhiệt huyết, tinh thần xông pha và nguồn năng lượng tích cực. Không khí sôi nổi của đoàn càng khiến các thành viên háo hức và đặt nhiều kỳ vọng vào những chặng đường tiếp theo.

Với Nguyễn Hoàng Hiệp - học sinh Trường THPT Ngô Quyền TP. Hải Phòng, việc trở thành thành viên đoàn Hành trình đỏ năm nay là một trải nghiệm đặc biệt.

Nguyễn Hoàng Hiệp (trái) và Lưu Quốc Bảo - học sinh trường THPT Ngô Quyền TP. Hải Phòng - trong ngày đầu tham gia chương trình “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

“Lần đầu tiên em được đến tận nơi, được nghe kể về lịch sử và chứng kiến những địa chỉ đỏ thiêng liêng. Mỗi điểm đến đều để lại cho em rất nhiều cảm xúc tự hào về dân tộc và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay”, Hoàng Hiệp nói.

Điều khiến nam sinh ấn tượng nhất là tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên trong đoàn. Dù phải di chuyển xa và có lúc mệt mỏi, mọi người vẫn quan tâm, động viên và giúp đỡ nhau. “Chính tinh thần đoàn kết đó đã làm cho hành trình trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều”, Hiệp chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Hiệp đặt chân đến Trung Quốc. Nam sinh cho biết bất ngờ trước sự phát triển hiện đại của đất nước bạn và ấn tượng với sự thân thiện của con người nơi đây.

Đoàn công tác “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026 tham gia hoạt động phá băng trong ngày đầu đến tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

“Sau hành trình này, em mong muốn bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn. Em cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm và cống hiến”, Hoàng Hiệp nói.

Đối với các thành viên trẻ, hành trình tại Quảng Tây không chỉ là chuyến giao lưu, học tập mà còn là dịp tìm hiểu những địa chỉ gắn với lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, qua đó bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.