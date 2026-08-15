Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh niên Việt Nam đặt chân đến Quảng Tây, tiếp nối hành trình theo dấu chân Bác Hồ

Lộc Liên

TPO - Ngày 15/8, đoàn công tác “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ”, đã đặt chân đến thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đoàn công tác gồm 100 thành viên do đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - dẫn đầu. Đón đoàn là đồng chí Tả Hướng Lôi - Phó Bí thư Khu Đoàn khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Tây.

tp-doan-cong-tac.jpg
tp-vdg.png
Chị Thạch Nhạc - Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Giao lưu Đối ngoại, Khu đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tặng hoa đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tả Hướng Lôi gửi lời chào mừng đoàn thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Hành trình đỏ năm 2026 tại Quảng Tây. Đây là lần thứ ba trong năm 2026 chương trình Hành trình đỏ dành cho thanh niên Việt Nam được tổ chức tại địa phương này.

Chia sẻ với đoàn, đồng chí Tả Hướng Lôi nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, với hai chặng tại Bắc Kinh và Quảng Tây. Đồng chí cho biết bản thân vinh dự được tham gia đoàn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tháp tùng Phu nhân Tổng Bí thư trong một số hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Quảng Tây.

Một trong những địa điểm được nhắc đến là Đại học Quảng Tây - nơi từng gắn với dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sang thăm các học sinh, sinh viên và cán bộ Việt Nam đang học tập tại Trường Dục Tài Nam Ninh, còn được gọi là Khu học xá Trung ương.

tp-dong-chi-ds.png
Đồng chí Tả Hướng Lôi - Phó Bí thư Khu Đoàn khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Tây, Trung Quốc và đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - trao và nhận quà lưu niệm của đại diện đoàn hai nước.

Tại Hội trường lớn của Đại học Quảng Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng trong chuyến thăm tháng 4/2026. Đây cũng là nơi trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có bài phát biểu khi đến thăm các học sinh, sinh viên và cán bộ Việt Nam học tập tại Trường Dục Tài Nam Ninh.

Theo đồng chí Tả Hướng Lôi, trong hành trình tại Quảng Tây, đoàn thanh niên Việt Nam sẽ tới thăm một số trường đại học lớn và học viện nghề. Tại mỗi điểm đến, đại diện các trường sẽ giới thiệu về lịch sử, chương trình đào tạo, cơ hội du học và các chính sách học bổng dành cho sinh viên.

tp-dsgd.jpg
tp-dshgsdg.jpg
tp-doang.jpg

Háo hức với hành trình đặc biệt

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Nguyễn Thị Hà Ngân cho biết ngày đầu tiên tham dự Hành trình đỏ mang đến cho cô nhiều cảm xúc.

“Chúng tôi vô cùng hào hứng và phấn khởi khi được đón nhận sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo từ ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên”, Hà Ngân chia sẻ.

Theo Hà Ngân, hình ảnh thanh niên, học sinh Việt Nam trong hành trình để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự nhiệt huyết, tinh thần xông pha và nguồn năng lượng tích cực. Không khí sôi nổi của đoàn càng khiến các thành viên háo hức và đặt nhiều kỳ vọng vào những chặng đường tiếp theo.

Với Nguyễn Hoàng Hiệp - học sinh Trường THPT Ngô Quyền TP. Hải Phòng, việc trở thành thành viên đoàn Hành trình đỏ năm nay là một trải nghiệm đặc biệt.

tp-doan-thanh-nien.png
tp-dg.png
Nguyễn Hoàng Hiệp (trái) và Lưu Quốc Bảo - học sinh trường THPT Ngô Quyền TP. Hải Phòng - trong ngày đầu tham gia chương trình “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

“Lần đầu tiên em được đến tận nơi, được nghe kể về lịch sử và chứng kiến những địa chỉ đỏ thiêng liêng. Mỗi điểm đến đều để lại cho em rất nhiều cảm xúc tự hào về dân tộc và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay”, Hoàng Hiệp nói.

Điều khiến nam sinh ấn tượng nhất là tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên trong đoàn. Dù phải di chuyển xa và có lúc mệt mỏi, mọi người vẫn quan tâm, động viên và giúp đỡ nhau. “Chính tinh thần đoàn kết đó đã làm cho hành trình trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều”, Hiệp chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Hiệp đặt chân đến Trung Quốc. Nam sinh cho biết bất ngờ trước sự phát triển hiện đại của đất nước bạn và ấn tượng với sự thân thiện của con người nơi đây.

tp-dsbgd.jpg
tp-dsodngs.jpg
Đoàn công tác “Giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung” năm 2026 tham gia hoạt động phá băng trong ngày đầu đến tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

“Sau hành trình này, em mong muốn bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn. Em cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm và cống hiến”, Hoàng Hiệp nói.

Đối với các thành viên trẻ, hành trình tại Quảng Tây không chỉ là chuyến giao lưu, học tập mà còn là dịp tìm hiểu những địa chỉ gắn với lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, qua đó bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Lộc Liên
#thanh niên #Quảng Tây #hành trình đỏ #Bác Hồ #giao lưu Việt Trung #địa chỉ đỏ #du học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe