Khám phá vụ trộm 120.000 USD của Casino ở Đà Nẵng

TPO - Lợi dụng thời điểm giao ca, biết rõ quy trình quản lý và nơi cất giữ tiền, đối tượng đã lén lấy 120.000 USD tại casino ở Đà Nẵng. Sau 14 giờ gây án, kẻ gian đã sa lưới.

Ngày 15/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa truy xét làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm 120.000 USD là Hoàng Trinh Bảo (SN 1985, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên Công ty D. W. H. A thuộc Casino N. H. A.

Hoàng Trinh Bảo bị công an bắt giữ.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/8, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của Công ty D. W. H. A về việc bị mất số tiền lớn. Theo trình báo ban đầu của công ty, số tiền bị mất là 160.000 USD.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng CSHS lập tức chỉ đạo nhiều tổ công tác phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, truy xét đối tượng.

Qua phân tích hiện trường và tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định người gây án có sự nghiên cứu về địa điểm, nắm được phương thức quản lý, cất giữ tài sản. Lực lượng CSHS tập trung rà soát nhân viên công ty và những người đến tham gia đánh bạc tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng CSHS xác định Hoàng Trinh Bảo chính là đối tượng gây án và khẩn trương bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc. Do biết thời gian giao ca, quy trình bàn giao và vị trí cất giữ tiền, Bảo đã lên kế hoạch thực hiện.

Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 12/8, sau khi bàn giao ca, lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, Bảo lén mở ngăn tủ, lấy một bó tiền USD rồi rời khỏi công ty.

Về nhà kiểm đếm, Bảo xác định số tiền lấy được là 120.000 USD. Đối tượng cất 100.000 USD vào két sắt, mang 20.000 USD đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương đổi được 519 triệu đồng, sau đó sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lực lượng CSHS đã thu giữ 486 triệu đồng tiền mặt, 120.000 USD, 1 điện thoại, 1 xe máy cùng một số tư trang của đối tượng.

Hiện Phòng CSHS đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Trinh Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.