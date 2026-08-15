Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khám phá vụ trộm 120.000 USD của Casino ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Lợi dụng thời điểm giao ca, biết rõ quy trình quản lý và nơi cất giữ tiền, đối tượng đã lén lấy 120.000 USD tại casino ở Đà Nẵng. Sau 14 giờ gây án, kẻ gian đã sa lưới.

Ngày 15/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa truy xét làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm 120.000 USD là Hoàng Trinh Bảo (SN 1985, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên Công ty D. W. H. A thuộc Casino N. H. A.

1786800159788-4199968330378783971-4199968330378783971-719f3303683740ee96ee300457a442be-2275.jpg
Hoàng Trinh Bảo bị công an bắt giữ.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/8, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của Công ty D. W. H. A về việc bị mất số tiền lớn. Theo trình báo ban đầu của công ty, số tiền bị mất là 160.000 USD.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng CSHS lập tức chỉ đạo nhiều tổ công tác phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, truy xét đối tượng.

Qua phân tích hiện trường và tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định người gây án có sự nghiên cứu về địa điểm, nắm được phương thức quản lý, cất giữ tài sản. Lực lượng CSHS tập trung rà soát nhân viên công ty và những người đến tham gia đánh bạc tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng CSHS xác định Hoàng Trinh Bảo chính là đối tượng gây án và khẩn trương bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc. Do biết thời gian giao ca, quy trình bàn giao và vị trí cất giữ tiền, Bảo đã lên kế hoạch thực hiện.

Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 12/8, sau khi bàn giao ca, lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, Bảo lén mở ngăn tủ, lấy một bó tiền USD rồi rời khỏi công ty.

Về nhà kiểm đếm, Bảo xác định số tiền lấy được là 120.000 USD. Đối tượng cất 100.000 USD vào két sắt, mang 20.000 USD đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương đổi được 519 triệu đồng, sau đó sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lực lượng CSHS đã thu giữ 486 triệu đồng tiền mặt, 120.000 USD, 1 điện thoại, 1 xe máy cùng một số tư trang của đối tượng.

Hiện Phòng CSHS đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Trinh Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoài Văn
#casino #trộm cắp #Đà Nẵng #Bảo #tài chính #nợ nần

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe