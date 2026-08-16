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Thế giới

Qatar bác cáo buộc giam giữ ba phi công Iran

Bình Giang

TPO - Qatar vừa lên tiếng bác bỏ tuyên bố của một chỉ huy quân sự Iran, rằng nước này đã giam giữ ba phi công Iran trong nhiều tháng, sau khi máy bay của họ bị bắn hạ.

“Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những tuyên bố đang lan truyền về việc giam giữ các phi công Iran và ngạc nhiên trước những phát biểu gây hiểu lầm này vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, trong bối cảnh các nỗ lực và sáng kiến ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực vẫn đang diễn ra”, ông Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, nói.

Trước đó, chỉ huy quân sự Iran Seyed Mohammad Bagherzadeh - người đứng đầu Ủy ban Tìm kiếm người mất tích thuộc lực lượng vũ trang Iran, viết trong lá thư gửi Hội Chữ thập đỏ rằng Qatar đã giam giữ ba phi công trong nhiều tháng, truyền thông Iran đưa tin.

Sự việc liên quan tới vụ tấn công nhắm vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar - cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực và là nơi đồn trú của nhân sự thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Vào đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo đã bắn hạ hai máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Iran. Đó là lần đầu tiên một quốc gia vùng Vịnh báo cáo việc bắn hạ máy bay Iran kể từ khi cuộc chiến bùng phát.

Ông Al-Ansari cho biết, các đội tìm kiếm và cứu hộ Qatar đã tìm kiếm hài cốt của các phi công, đồng thời liên hệ với Iran để phối hợp bàn giao hài cốt của một phi công. Ông nói Qatar từng mời Iran đến để thông báo chi tiết về hoạt động tìm kiếm hồi tháng 4, nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, ông Bagherzadeh nêu tên ba thành viên phi hành đoàn mất tích là Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Beh Rowshia, nói rằng họ đã bị lực lượng Qatar bắt sống và không được phép thăm gặp hoặc liên lạc, bất chấp “những nỗ lực ngoại giao”.

Đây dường như là lần đầu tiên Iran cáo buộc Qatar giam giữ các phi công. Cách đây 2 tuần, quân đội Iran cho biết họ đang tiếp tục xác minh số phận của những người này.

Căng thẳng ngoại giao nảy sinh trong bối cảnh các nỗ lực đạt được hòa bình cho khu vực đang gặp khó khăn. Thời hạn đàm phán 60 ngày - được thiết lập theo biên bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết giữa tháng 6 - sẽ kết thúc vào ngày 17/8, nhưng hiện rất ít cuộc đàm phán trực tiếp diễn ra.

Phát biểu tại New York ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang "thất bại nặng nề", ngụ ý rằng ông có thể "sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ".

Tehran đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng, tuyến đường thủy này "không thể bị chiếm giữ chỉ bằng một dòng tweet hay một tàu sân bay". Ông cũng cảnh báo Iran sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa cho đến khi Washington chấp nhận "thực tế thất bại".

Bình Giang
Theo CNN, Al Jazeera
#Qatar #Iran #Phi công #Chiến tranh Mỹ - Iran #Trung Đông

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