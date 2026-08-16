Ukraine tập kích nhà máy sản xuất tên lửa vũ trụ của Nga

TPO - Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Trung tâm Vũ trụ Tên lửa Progress tại thành phố Samara, nơi sản xuất tên lửa đẩy Soyuz-2 phục vụ các nhiệm vụ quân sự và phóng vệ tinh của Nga.

Ngày 15/8, Ukraine đã tấn công một khu công nghiệp ở Samara, miền Trung nước Nga, đánh trúng khu vực gần Trung tâm Vũ trụ Tên lửa Progress - cơ sở đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất tên lửa đẩy Soyuz-2.

Ngay sau vụ tập kích, Tổng Giám đốc hãng sản xuất vũ khí Fire Point, ông Denis Shtilerman đã đăng một video ghi lại cảnh phóng tên lửa Flamingo do Ukraine sản xuất. Điều này làm dấy lên nghi vấn Kiev rất có thể đã sử dụng tên lửa này trong cuộc tấn công.

Video về vụ phóng tên lửa được Tổng Giám đốc hãng sản xuất vũ khí Fire Point, ông Denis Shtilerman đăng tải.

Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev xác nhận một cơ sở công nghiệp trong thành phố bị tên lửa tấn công nhưng không công bố mục tiêu cụ thể. Trong khi thị trưởng Samara Ivan Noskov mô tả đây là một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn.

Các video do người dân địa phương đăng tải cho thấy một đám cháy lớn cùng cột khói bốc lên từ khu công nghiệp, nằm gần Trung tâm Vũ trụ Tên lửa Progress và nhà máy sản xuất máy bay Aviakor.

Theo Defense Express, những hình ảnh ban đầu cho thấy Progress có thể là mục tiêu của cuộc tập kích. Tuy nhiên, cần thêm ảnh vệ tinh để xác định chính xác địa điểm bị tấn công cũng như mức độ thiệt hại.

Progress là một trong những doanh nghiệp quan trọng của ngành công nghiệp vũ trụ Nga, chịu trách nhiệm sản xuất dòng tên lửa đẩy Soyuz-2, trong đó có Soyuz-2.1b.

Đây là loại tên lửa được Nga sử dụng để đưa nhiều tàu vũ trụ và vệ tinh quân sự lên quỹ đạo. Soyuz-2.1b cũng được sử dụng để triển khai các vệ tinh thuộc Rassvet - chòm sao vệ tinh liên lạc quỹ đạo Trái đất tầm thấp mà Moscow đang phát triển, thường được ví như một đối trọng với Starlink.

Theo Defense Express, tổ hợp Progress tại Samara là một mắt xích tập trung trong dây chuyền sản xuất Soyuz. Khu phức hợp kéo dài khoảng 1 km, nơi các tầng tên lửa được lắp ráp qua nhiều công đoạn.

Các thông tin ban đầu cho rằng cuộc tập kích có thể đã ảnh hưởng đến khu vực phía tây của tổ hợp, nơi diễn ra một số công đoạn sau của quá trình sản xuất.

Từ năm 2022, Nga được cho là thực hiện khoảng 6-8 vụ phóng Soyuz-2.1b mỗi năm. Những tên lửa này phục vụ nhiều nhiệm vụ, từ quân sự đến các chương trình không gian dân sự.

Điều này khiến bất kỳ sự gián đoạn nào tại Progress đều có khả năng tác động đến năng lực phóng vệ tinh của Nga, trong đó có các hệ thống phục vụ trinh sát, liên lạc và giám sát.

Cơ sở Progress nằm cách biên giới Ukraine khoảng 850-950 km, nếu cuộc tập kích được xác nhận, đây sẽ là một trong những mục tiêu công nghiệp nằm sâu nhất trong lãnh thổ Nga mà Ukraine nhằm vào trong cuộc xung đột.