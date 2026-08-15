Cụ thể hóa mục tiêu quốc gia về ung thư vú tại Nghệ An

TPO - Ngày 15/8, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư - Bệnh viện K và Roche Pharma Việt Nam hợp tác xây dựng, triển khai kế hoạch hành động phòng, chống ung thư vú tại Nghệ An theo Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú giai đoạn 2026-2035.

Rút ngắn hành trình từ phát hiện đến điều trị

Ung thư vú hiện là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở phụ nữ Việt Nam, với gần 25.000 ca mắc mới và khoảng 10.000 trường hợp tử vong mỗi năm. Hơn 60% người bệnh được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, trong khi tỷ lệ sống thêm sau 5 năm khoảng 74%.

Điểm đáng chú ý của chương trình là không chỉ xây dựng kế hoạch mà hướng tới hình thành một quy trình thống nhất từ phát hiện dấu hiệu bất thường, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc người bệnh.

Lễ công bố hợp tác triển khai kế hoạch hành động phòng, chống ung thư vú tại Nghệ An.

Các bên sẽ đánh giá thực trạng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các trung tâm y tế và trạm y tế xã, qua đó xác định gánh nặng bệnh tật, năng lực hệ thống y tế và những điểm nghẽn trong hành trình khám, chẩn đoán, điều trị.

Trên cơ sở đó, kế hoạch hành động sẽ được cụ thể hóa bằng mục tiêu, chỉ số, trách nhiệm và nguồn lực. Các hoạt động tập trung chuẩn hóa quy trình chuyển tuyến, đào tạo nhân lực theo từng tuyến.

Chương trình cũng hướng tới thí điểm phát hiện sớm có tổ chức, điều hướng người bệnh từ khi có dấu hiệu nghi ngờ đến khi hoàn tất chẩn đoán; nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và xét nghiệm ER/PR/HER2; tăng cường hội chẩn đa chuyên khoa, điều trị đa mô thức và chăm sóc liên tục.

Các đại biểu ấn nút hợp tác triển khai kế hoạch hành động phòng, chống ung thư vú tại Nghệ An.

TTND.TS.BS Phạm Vĩnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - cho biết, mục tiêu là xây dựng một “đường đi” thống nhất cho người bệnh trên toàn tỉnh, từ trạm y tế xã đến bệnh viện tuyến tỉnh, với đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo theo cùng chuẩn chuyên môn.

“Từng bước trong hành trình chăm sóc người bệnh sẽ được đo lường, ghi nhận đầy đủ, qua đó tạo cơ sở để đánh giá hiệu quả và tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn lực, duy trì mô hình bằng nội lực của địa phương”, ông Hùng chia sẻ.

Thí điểm để nhân rộng

Theo kế hoạch, đến năm 2035, mục tiêu là 60% ca ung thư vú xâm lấn được phát hiện ở giai đoạn sớm; 80% phụ nữ có dấu hiệu nghi ngờ được chẩn đoán xác định trong vòng 60 ngày; 80% người bệnh ung thư vú được điều trị đa mô thức, chăm sóc toàn diện và hoàn thành liệu trình.

PGS.TS Trần Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư - Bệnh viện K - cho rằng, triển khai tại Nghệ An là bước thí điểm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu quốc gia, đồng thời điều chỉnh giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Kết quả sẽ được theo dõi, đánh giá để xác định giải pháp hiệu quả, hoàn thiện mô hình và làm cơ sở xem xét nhân rộng tại các địa phương khác.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khám, tư vấn cho bệnh nhân.

Trong chương trình hợp tác, Roche Pharma Việt Nam hỗ trợ xây dựng kế hoạch, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến, hướng tới cải thiện kết quả điều trị.

“Nghệ An được kỳ vọng trở thành nơi xây dựng, đo lường và ghi nhận một mô hình có thể áp dụng tại các địa phương khác. Sự hợp tác được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian từ khi xuất hiện dấu hiệu bất thường đến chẩn đoán xác định và điều trị ung thư vú, đồng thời tạo tiền đề xây dựng mô hình phòng, chống ung thư vú phù hợp với thực tế địa phương và có khả năng nhân rộng” - ông Burak Pekmezci - Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam - cho hay.