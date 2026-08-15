Chuyên gia khuyến cáo người bệnh ung thư cần được chăm sóc dinh dưỡng toàn diện

Với nhiều người mắc ung thư, thách thức trong cuộc chiến với khối u càng trở nên khó khăn hơn do tình trạng suy giảm thể chất trong quá trình điều trị. Tại hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện” tại TP.HCM, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng lâm sàng bên cạnh các phương pháp điều trị đặc hiệu, chăm sóc toàn diện, trong việc giúp người bệnh duy trì thể trạng và có thêm điều kiện theo đuổi trọn vẹn liệu trình điều trị.

Dinh dưỡng trong cuộc chiến với ung thư: Yếu tố không thể thiếu

Theo TS.BS. Lưu Ngân Tâm, chủ tịch Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam và chủ tịch Hội Dinh dưỡng Lâm sàng TP.HCM, trước khi bắt đầu điều trị, có khoảng 40-85% người bệnh ung thư tại Việt Nam đã gặp tình trạng suy dinh dưỡng hoặc suy mòn. Đây không chỉ là vấn đề dinh dưỡng đơn thuần mà cần được xem là một yếu tố tiên lượng quan trọng trong điều trị ung thư.

TS.BS. Lưu Ngân Tâm nhấn mạnh những quan niệm sai lầm về dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị ung thư tại hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”.

Một minh chứng được chuyên gia chia sẻ là trường hợp của một bệnh nhân nam ngoài 50 tuổi bị ung thư gan – mật – tụy. Sau chuỗi ngày chỉ ăn gạo lứt, muối mè và uống các loại lá thuốc truyền miệng với mong muốn “bỏ đói khối u”, bệnh nhân đã phải nhập viện trong tình trạng suy kiệt nặng. Khi nhập viện, thể trạng suy kiệt khiến người bệnh này chưa đủ điều kiện để phẫu thuật. Sau khi được tư vấn kịp thời, giải thích rõ về vai trò của dinh dưỡng trong điều trị và triển khai can thiệp dinh dưỡng phù hợp nhằm cải thiện thể trạng trước phẫu thuật, người bệnh đồng ý tiếp tục điều trị và sau đó ông đủ điều kiện để được phẫu thuật.

Giải thích về trường hợp này, các chuyên gia chỉ ra rằng ngay từ giai đoạn đầu, sự phát triển của khối u đã âm thầm bào mòn cơ thể bằng cách tăng cường tiêu hao năng lượng và làm suy giảm khối cơ. Chưa dừng lại ở đó, những tác dụng phụ trong quá trình điều trị như chán ăn, buồn nôn hay viêm loét niêm mạc lại tiếp tục làm giảm khả năng ăn uống của người bệnh và gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến sụt cân, suy giảm thể trạng và ảnh hưởng đến chất lượng sống.1

Đáng chú ý, nếu chỉ sử dụng chỉ số BMI đơn lẻ, có thể bỏ sót tới 50% trường hợp suy dinh dưỡng.1 Vì vậy, việc đánh giá dinh dưỡng không nên chỉ dừng ở cân nặng hay BMI. Người bệnh cần được sàng lọc nguy cơ, đánh giá đầy đủ tình trạng dinh dưỡng và can thiệp phù hợp từ sớm để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng trong quá trình điều trị.

Duy trì thể trạng là nền tảng cho hành trình điều trị

Có ba dấu hiệu mà TS.BS. Lưu Ngân Tâm đặc biệt lưu ý đối với người bệnh gồm sụt cân, giảm lượng ăn và suy giảm sức cơ. Đây là những tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy người bệnh có thể đang đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc mất cơ trong quá trình điều trị.

Tình trạng suy mòn và mất khối cơ không chỉ ảnh hưởng sức khỏe thể chất mà còn có thể tác động đến khả năng đáp ứng điều trị. Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng mất cơ có liên quan đến nguy cơ gia tăng độc tính điều trị, tăng biến chứng, kéo dài thời gian hồi phục và làm suy giảm chất lượng sống. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể phải giảm liều hoặc gián đoạn điều trị do thể trạng không còn đủ khả năng đáp ứng các liệu pháp điều trị.

Không chỉ giúp người bệnh ăn đủ, mục tiêu của can thiệp dinh dưỡng còn hướng đến duy trì khối cơ và thể trạng trong suốt hành trình điều trị. Theo chuyên gia, người bệnh cần được đảm bảo đủ năng lượng, protein và các vi chất dinh dưỡng cần thiết. Với một số trường hợp, nhân viên y tế có thể cân nhắc bổ sung thêm các dưỡng chất chuyên biệt để hỗ trợ sức khỏe khối cơ.

Song song với dinh dưỡng, vận động phù hợp cũng góp phần duy trì sức khỏe khối cơ ở người bệnh ung thư. Theo TS.BS. Lưu Ngân Tâm, người bệnh nên duy trì mức độ vận động phù hợp với thể trạng hiện tại.

Abbott chung tay thúc đẩy chăm sóc toàn diện cho người mắc ung thư

Ngày nay, bên cạnh việc kiểm soát bệnh, điều trị ung thư còn hướng đến mục tiêu giúp người bệnh duy trì thể trạng, khả năng vận động và chất lượng sống trong suốt hành trình trị liệu.

Trong bối cảnh đó, Abbott tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia y tế, cơ sở điều trị và các đối tác trong các hoạt động cập nhật kiến thức khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng lâm sàng trong chăm sóc người bệnh ung thư.

Thông qua việc thúc đẩy chia sẻ kiến thức khoa học và cập nhật các bằng chứng mới trong dinh dưỡng lâm sàng, Abbott mong muốn góp phần giúp người bệnh được chuẩn bị tốt hơn cho điều trị, duy trì thể trạng và chất lượng sống trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand (thứ ba từ trái sang), đại diện Abbott nhận hoa từ Thứ trưởng Bộ Y tế và Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, ghi nhận sự đồng hành của Abbott và các đối tác tại hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”

Với nhiều thập kỷ nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng y học, Abbott phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt dành cho những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Trong đó, ProSure là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người bệnh ung thư, cung cấp năng lượng, protein và các dưỡng chất phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng trong quá trình điều trị. Sản phẩm thuộc danh mục giải pháp dinh dưỡng y học của Abbott, hướng đến hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng theo khuyến nghị của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, Ensure Gold với công thức chứa HMB và YBG (beta-glucan từ nấm men) hướng đến hỗ trợ sức khỏe khối cơ và sức khỏe miễn dịch. Trong đó, HMB kết hợp cùng đạm chất lượng cao hỗ trợ sức khỏe khối cơ, trong khi YBG cùng các dưỡng chất khác giúp tăng cường hệ miễn dịch. Sự kết hợp này góp phần hỗ trợ duy trì thể trạng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người sử dụng.

Đối với người lớn tuổi, nhu cầu duy trì thể trạng, sức khỏe khối cơ và chất lượng sống cũng là mối quan tâm lâu dài, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sức khỏe sau điều trị bệnh. Ensure Gold cải tiến mới cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, với HMB kết hợp cùng đạm chất lượng cao hỗ trợ sức khỏe khối cơ, đồng thời bổ sung các dưỡng chất giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và thể trạng tổng thể.

Bên cạnh các giải pháp dinh dưỡng, Abbott cũng phối hợp cùng cộng đồng y khoa thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và thực hành dựa trên bằng chứng khoa học, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc toàn diện trong điều trị ung thư. Những nỗ lực này phản ánh cam kết lâu dài của Abbott trong việc giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn và hỗ trợ người bệnh vững vàng hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe của mình, đóng góp vào mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.