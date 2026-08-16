Dương Domic sau hai lần hạ gục Quang Hùng MasterD

TPO - Sau hai lần xếp trên đội có Quang Hùng MasterD tại Live stage 1 và 2, Dương Domic bước vào cuộc đối đầu mới bằng EP "Tình thế người!". Ba tiết mục có ý tưởng đậm tính trình diễn nhưng chất lượng chưa đồng đều.

Tập 7 Tinh hà say hi phát sóng tối 15/8 tập trung vào phần thi của liên quân Dương Domic. Mười hai thành viên trình diễn ba ca khúc Tết tình, Một người như thế và Người trên dây, nối với nhau bằng concept rạp xiếc.

Đây là câu trả lời của Dương Domic trước EP Trạm đến em do liên quân Quang Hùng MasterD trình diễn ở tuần trước. Hai liên quân có 14 ngày để hoàn thiện ba ca khúc, tạo ra sự thống nhất về âm nhạc, câu chuyện, phục trang và dàn dựng.

Cuộc đối đầu được chú ý bởi Dương Domic đang có thành tích tốt hơn người đồng đội trong nhóm MOPIUS. Tại Live stage 1, Bad Night của Dương Domic dẫn đầu với 79 phiếu. 50 cuộc gọi nhỡ - tiết mục có Quang Hùng MasterD tham gia đứng thứ hai với 75 phiếu.

Đến Live stage 2, Thế giới của anh của Dương Domic tiếp tục đứng đầu với 162 phiếu. Mộng duyên của đội Quang Hùng MasterD nhận 145 phiếu. Đây là lần thứ hai liên tiếp tiết mục thuộc đội Dương Domic xếp trên đội có Quang Hùng.

Kết quả của cuộc đấu EP tại Live stage 3 chưa được công bố, song cuộc đấu càng hấp dẫn khi đội trưởng Dương Domic tiếp tục đối đầu Quang Hùng MasterD sau hai lần trên cơ.

‘Tết tình’ mở màn an toàn

Tết tình do Jaysonlei làm đội trưởng, cùng Sơn.K, Dillan và Dang Hong Hai. Bốn thành viên hóa thân thành người trẻ cầm vé bước vào rạp xiếc. Ca khúc đại diện cho giai đoạn hồn nhiên nhất của tình yêu, khi một người bắt đầu rung động và nhìn mọi thứ xung quanh bằng tâm trạng tích cực.

Nhóm lựa chọn pop rock với tiết tấu tươi sáng. Jaysonlei và Sơn.K đảm nhận phần viết chính, Dang Hong Hai biên đạo. Những động tác nhìn chung đơn giản, dễ nhớ.

Quá trình làm bài không diễn ra suôn sẻ. Các thành viên viết lại nhiều phiên bản nhưng sau một vòng thử nghiệm lại quay về bản demo đầu. Các anh trai đau đầu không phải ở khâu thiếu ý tưởng, mà là chọn phương án phù hợp để mở màn.

Tết tình có không khí ấm áp, đội hình tương đối đồng đều. Tiết mục không đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc hoặc dàn dựng phức tạp, chủ yếu làm nhiệm vụ mở cánh cửa dẫn khán giả vào thế giới rạp xiếc. Lựa chọn này an toàn nhưng hợp lý. EP gồm ba bài cần khoảng trống để tăng dần cường độ cho các tiết mục tiếp theo.

Nỗ lực của bốn anh trai gặp bế tắc

Một người như thế đưa khán giả vào khu vực cánh gà. Wean, Hurrykng, Pháp Kiều và CoolKid hóa thân thành nghệ sĩ chuẩn bị bước lên sân khấu, theo đuổi cơ hội được khán giả nhìn thấy.

Đây là nhóm gặp nhiều bế tắc nhất. Wean nói không có thủ lĩnh rõ ràng và các thành viên khó tìm được tiếng nói chung. Ba người Wean, Hurrykng và Pháp Kiều thân thiết từ trước, trong khi CoolKid là thành viên được bổ sung sau.

Hurrykng cho rằng sự thân thiết trở thành “con dao hai lưỡi” bởi các thành viên mặc định đã hiểu nhau. Nam rapper nói: “Một mối quan hệ có lâu, có bền hay không thì mình yêu luôn cái mặt tối của người ta nữa”.

CoolKid trở thành người tháo nút thắt bằng bản demo mới. Anh cho biết: “Ngày 25 rehearsal nhưng bài nhạc được chốt vào đêm 20, sáng 21 phải bắt tay vào làm. Thế là bài nhạc được làm trong bốn ngày”.

Từ sáng tác R&B pha ballad của em xinh Maiquinn, nhóm chuyển Một người như thế sang hip-hop house. Nhịp điệu nhanh và phần trình diễn mạnh tạo ra một diện mạo gần như đối lập với bản gốc. Maiquinn cũng bất ngờ khi nghe phiên bản mới, cho rằng cách xử lý này mở ra chương khác cho ca khúc.

Trên sân khấu, Pháp Kiều giữ màu sắc trình diễn nổi bật, Wean và Hurrykng tạo lực ở phần rap, còn CoolKid mang đến năng lượng trẻ. Naomi xuất hiện trong vai cô chủ rạp xiếc, hỗ trợ kết nối câu chuyện và đưa nhóm sang tiết mục tiếp theo.

Một người như thế là phần thi có sự chuyển đổi rõ nhất trong EP. Ca khúc có các đoạn riêng được phân chia hợp lý, phù hợp mang ra sân khấu lớn như concert. Tuy nhiên, khán giả nhận xét ca khúc vẫn mang đến cảm giác “mỗi người một màu”, chưa thật sự ấn tượng 100%.

Tham vọng của 'Người trên dây'

Khác với Quang Hùng Master D trao quyền hết cho ba đội trưởng, Dương Domic trực tiếp dẫn dắt Người trên dây cùng Jsol, Thể Thiên và Vương Bình. Tiết mục đưa khán giả từ cánh gà lên sân khấu chính. Nghệ sĩ phải giữ thăng bằng trước áp lực và nguy hiểm.

Bản demo đầu tiên mang màu sắc ballad. Sau khi CoolKid đề xuất hướng house để đẩy tâm trạng lên cao, nhóm quyết định bỏ toàn bộ phương án cũ và làm lại từ đầu.

Jsol kể vui rằng nơi làm việc của nhóm là “căn biệt thự 3.000 m2, có hồ bơi, có spa” của Dương Domic. Sau đó, nam ca sĩ cho biết quá trình thực tế căng thẳng hơn nhiều: “Người trên dây demo là bản ballad, trong một ngày đổi hoàn toàn, quá trình tập luyện chỉ có ba ngày”.

Dương Domic chủ động đẩy các thành viên ra khỏi vùng an toàn. Vương Bình thử cách hát mạnh hơn và tiếp tục đảm nhận phần vũ đạo có cường độ lớn. Thể Thiên được giao những nốt cao, còn Jsol sử dụng lối gằn giọng để tăng kịch tính.

Ý tưởng người nghệ sĩ bước đi trên dây phù hợp với vị trí kết màn. Tiết mục có không khí, phần trình diễn mạnh và tạo được cảm giác nguy hiểm cần thiết. Tuy nhiên, bản phối hip-hop, R&B, rap, nốt cao và vũ đạo cùng xuất hiện khiến tổng thể đôi lúc dày. Một số khoảng lặng có thể giúp hình ảnh chênh vênh được đẩy lên rõ hơn.

Dương Domic ghi điểm ở vai trò thủ lĩnh

Điểm đáng chú ý nhất của tình thế người! là ở cách Dương Domic phân bổ không gian cho 11 đồng đội. Nam ca sĩ không xuất hiện trong cả ba tiết mục, không cố giành nhiều phần hát ở bài kết.

Dương tham gia vào âm nhạc, concept, vũ đạo, phục trang và hình ảnh chung. JSOL cho biết đây là lần đầu anh chứng kiến Dương Domic chịu áp lực lớn như vậy. Điều khiến anh xúc động là liên quân trưởng luôn đặt đồng đội lên trước, cố gắng tìm ca khúc và vị trí phù hợp cho từng người.

Ở cuối tập, Dương Domic nói: “Làm EP và 12 người trong một liên quân tạo ra ba bài chỉ có một lần thôi, hy vọng anh em mình sẽ mãi lưu giữ kỷ niệm này. Cuối cùng tôi vẫn đứng trên sân khấu và cháy hết mình”.

Cuộc đối đầu giữa Dương Domic và Quang Hùng MasterD chưa ngã ngũ. Dương Domic có lợi thế sau hai live stage, tiếp tục ghi điểm bằng EP giàu tính trình diễn. Quang Hùng lại cho thấy thế mạnh sản xuất, cấu trúc ca khúc và khả năng hỗ trợ các đội trưởng mới trong Trạm đến em.

Dance Battle trên sân khấu nước cùng kết quả tổng của Live stage 3 sẽ quyết định Dương Domic nối dài chuỗi thắng hay Quang Hùng MasterD tạo được màn đảo chiều.