Nhìn lại vụ 4 tiếp viên hàng không đến đại án ma tuý xuyên quốc gia

TPO - Từ 11,4 kg ma túy trong hành lý 4 tiếp viên, Công an TPHCM mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma tuý xuyên quốc gia với hàng nghìn bị can.

Tối 16/3/2023, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng Hải quan cửa khẩu phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines trở về từ Paris trên chuyến bay VN10.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11,4 kg ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc, ketamine và cocain được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng.

Từ 4 tiếp viên hàng không đến đại án ma túy xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra, các nữ tiếp viên được một số đối tượng ở Pháp thuê vận chuyển hàng hóa về Việt Nam với tiền công khoảng 10 triệu đồng. Các tuýp kem đánh răng chứa ma túy được đóng gói nguyên vẹn, bằng cảm quan thông thường rất khó phát hiện.

Vụ việc ngay lập tức được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên do chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Từ vụ án này, Công an TPHCM xác lập chuyên án VN10, lần theo các đối tượng đứng sau đường dây. Ma túy được ngụy trang trong nhiều loại hàng hóa, vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành.

Chi Dân và An Tây Andrea Aybar tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo thông tin được công bố, chuyên án đã mở rộng thành hơn 130 vụ án với trên 3.000 bị can. Trong quá trình điều tra, một số người nổi tiếng cũng bị xử lý do liên quan đến ma túy.

Ở giai đoạn đầu, Viện KSND TPHCM truy tố 227 bị cáo. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến bắt đầu lúc 8h ngày 17/8/2026, xét xử công khai theo hình thức trực tuyến và kéo dài đến ngày 12/9/2026.