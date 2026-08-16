Kiến nghị xử lý việc một số đơn vị thuộc Bộ Công thương không chấp hành chuyển trụ sở

TPO - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương không thực hiện việc di chuyển về trụ sở mới tại 655 Phạm Văn Đồng, tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa diện tích làm việc.

Nơi thiếu, nơi thừa diện tích làm việc

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương.

Theo kết luận, trước ngày 1/3/2025, Bộ Công Thương quản lý tổng cộng 644 cơ sở nhà, đất. Trong số này, 505 cơ sở thuộc 63 Cục Quản lý thị trường đã được bàn giao nguyên trạng về UBND các tỉnh, thành phố quản lý sau khi kết thúc mô hình Tổng cục.

Từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026, Bộ Công Thương còn quản lý 139 cơ sở nhà, đất, trong đó xác định 9 cơ sở dôi dư cần khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý. Thanh tra Chính phủ cho rằng việc triển khai sắp xếp, xử lý tài sản công tại một số đơn vị còn chậm. Nhiều cơ sở nhà, đất đã được xác định là dôi dư nhưng chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến nguy cơ tiếp tục để tài sản công xuống cấp, lãng phí nguồn lực đất đai.

Không chỉ chậm xử lý tài sản dôi dư, công tác kiểm kê, lập hồ sơ quản lý nhà, đất tại Bộ Công Thương cũng được xác định còn thiếu sót.

Cụ thể, Bộ Công Thương từng kiểm kê, kê khai thiếu một cơ sở nhà, đất có diện tích 9m² tại số 2F Quang Trung, Hà Nội. Theo kết luận, từ tháng 11/2016, cơ sở này không được Văn phòng Bộ lập, quản lý hồ sơ và hạch toán trên sổ sách theo quy định. Ngoài ra, qua kiểm tra 7 trụ sở làm việc của khối hành chính, có 5 trụ sở thiếu diện tích làm việc tổng cộng 7.082,1m², trong khi 2 trụ sở lại thừa 4.617m².

Theo kết luận, một trong những nguyên nhân là một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương không thực hiện việc di chuyển về trụ sở mới tại 655 Phạm Văn Đồng, tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa diện tích làm việc.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương xử lý việc không chấp hành chủ trương di chuyển trụ sở, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh phần diện tích dôi dư tại 46 Ngô Quyền để giải quyết nhu cầu diện tích làm việc cho các đơn vị lân cận.

Thanh tra Chính phủ xác định Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương đã ký hợp đồng liên kết khai thác nhà đất tại 41 Thùy Vân trong giai đoạn 2019-2020, thu về 275 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, Đề án khai thác, sử dụng tài sản chưa được Bộ Công Thương phê duyệt. Thanh tra Chính phủ xác định việc này không phù hợp quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Làm rõ trách nhiệm trong việc để tài sản công bỏ trống kéo dài

Điểm đáng chú ý trong kết luận là Thanh tra Chính phủ đánh giá 9/9 cơ sở được kiểm tra đều có khả năng xử lý ngay để đưa vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư.

Trong đó, 6 cơ sở tại 1C Tràng Tiền, 3 Vọng Đức, 66B Hoàng Hoa Thám, 16 Mạc Thái Tổ, 124 Vĩnh Tuy (Hà Nội) và 41 Thùy Vân (TPHCM) được kiến nghị chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Đối với cơ sở 2F Quang Trung, Bộ Công Thương được yêu cầu xử lý dứt điểm; đồng thời phối hợp với UBND TP Đà Nẵng xử lý cơ sở nhà, đất tại 132 Nguyễn Chí Thanh.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, làm rõ trách nhiệm trong việc để tài sản công bỏ trống kéo dài, đồng thời có biện pháp xử lý phù hợp đối với các đơn vị không chấp hành việc di chuyển trụ sở.

Không dừng ở việc yêu cầu xử lý tài sản, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân qua các thời kỳ liên quan đến những tồn tại được phát hiện.

Các đơn vị được đề cập gồm Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thanh tra Chính phủ kiến nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để đẩy nhanh việc tiếp nhận, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.