Thanh Lam, Tùng Dương làm sống lại hit của nhạc sĩ Thanh Tùng trước 4.000 khán giả

TPO - Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert Legacy of love tưởng nhớ 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc. Chương trình không có sự dàn dựng quá công phu hay lạm dụng hiệu ứng sân khấu. Con gái của nhạc sĩ kiêm luôn vai trò đạo diễn.

10 năm sau ngày nhạc sĩ Thanh Tùng rời cõi tạm, âm nhạc của ông trở lại giữa lòng Hà Nội bằng hành trình đặc biệt, với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật quy mô chưa từng có.

Trong chuỗi dự án Legacy of love dịp tưởng nhớ 10 năm ngày mất nhạc sĩ Thanh Tùng (1948-2016), gia đình ông tổ chức live concert tối 15/8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh.

Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo. Chương trình không có sự dàn dựng quá công phu, con gái của nhạc sĩ kiêm luôn vai trò đạo diễn.

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cũng không cần xuất hiện quá nhiều, nhường không gian cho âm nhạc kể chuyện đời, chuyện nghề của nhạc sĩ Thanh Tùng. Khán giả được nghe từ bản nhạc cuối đời của nhạc sĩ, đến ca khúc kết show lại chính là sáng tác đầu tiên, cho thấy sức sống bền bỉ của di sản âm nhạc Thanh Tùng.

Lãng mạn, phóng khoáng và hào hoa

Concert được chia làm ba phần, thể hiện các phong cách khác nhau trong cuộc đời nghệ thuật của Thanh Tùng, ở thời điểm ông mới về nước sau thời gian sang Bình Nhưỡng (Triều Tiên) để học âm nhạc bài bản, lúc hoạt động ở vai trò chỉ huy dàn nhạc, hòa âm - phối khí và sáng tác cho các vở kịch, phim điện ảnh.

Gia đình cố nhạc sĩ tổ chức live concert tối 15/8 tại Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh.

Giai đoạn ông viết những bản tình ca da diết - nơi hình bóng người vợ luôn hiện hữu trong mỗi nốt nhạc, lời ca và cả các ca khúc cuối đời đều khiến khán giả xúc động.

Theo giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, ngôn ngữ âm nhạc của Thanh Tùng dù theo phong cách nhạc pop nhưng giai điệu, lời ca lại rất tinh tế, sâu sắc và có cá tính riêng biệt.

Khi phối khí cho khoảng 19 ca khúc trong live concert, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã nghiên cứu kỹ từng bài hát, dựa vào bản hòa âm gốc cũng như thời điểm ra đời để lựa chọn nhạc cụ phù hợp. Dù làm mới đến đâu, Trần Mạnh Hùng vẫn cố giữ tinh thần nguyên bản mà nhạc sĩ Thanh Tùng muốn gửi gắm.

Phong cách classical crossover giúp các bài hát bất hủ như Trái tim không ngủ yên, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Một mình được khoác áo mới, vừa sang trọng, tinh tế vừa gần gũi. Ca sĩ Lệ Quyên cũng dành sự ngưỡng mộ cho giám đốc âm nhạc khi những ca khúc đều thể hiện sự tráng lệ, kiêu sa.

Sự lộng lẫy, giàu chiều sâu của dàn nhạc giao hưởng hòa quyện cùng nhịp thở đương đại của ban nhạc điện tử, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả thủ đô.

Chương trình không có sự dàn dựng quá công phu, con gái của nhạc sĩ kiêm luôn vai trò đạo diễn.

Xen lẫn những chương nhạc là phóng sự hiếm có về nhạc sĩ Thanh Tùng. Thông qua lời kể của gia đình, bè bạn, khán giả nhận ra Thanh Tùng không chỉ là một nhạc sĩ với nhiều bản tình ca da diết.

Cuộc sống của ông nhiều biến động, nhưng nhạc sĩ vẫn được bạn bè ngợi khen là người trọng nghĩa tình, phóng khoáng, đem lại niềm vui cho người xung quanh.

Bạn bè kể nhạc sĩ Thanh Tùng nổi tiếng học giỏi, được nhiều bạn học nữ mến mộ. Với con gái - chị Bạch Dương - nhạc sĩ Thanh Tùng là người tình cảm, hy sinh cho gia đình. Sau khi vợ ông - bà Phạm Thị Minh - qua đời năm 1990, ông ở vậy suốt phần đời còn lại để giữ lời hứa không đi bước nữa và nuôi ba người con trưởng thành. Thông qua đêm nhạc, gia đình mong muốn công chúng hiểu thêm về cố nghệ sĩ.

﻿ Dù đã 10 năm xa cách, Thanh Tùng vẫn được nhớ đến là nhạc sĩ hồn nhiên yêu, hồn nhiên sống, phóng khoáng, thích rong chơi và giàu năng lượng.

Thanh Lam nhường hit cho Lệ Quyên

Đêm nhạc tối 15/8 quy tụ các giọng hát gắn bó sâu sắc với âm nhạc Thanh Tùng lúc ông còn sống, trong đó Thanh Lam và Mỹ Linh - từng làm nên tên tuổi từ chính tác phẩm của ông, hay Tùng Dương từng hát trong một vài concert ông tổ chức.

Riêng Lệ Quyên và Mỹ Anh lại là nhân tố mới với khán giả yêu mến Thanh Tùng. Mỗi nghệ sĩ chọn một cách thể hiện riêng với những tác phẩm quen thuộc và tạo nên màu sắc đa dạng.

Ca sĩ Lệ Quyên thể hiện những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Diva Thanh Lam, từ khi mới 7 tuổi đã tiếp xúc nhạc Thanh Tùng và sau này luôn coi ông như người thầy lớn trong nghề.

“Khi hát những bài của thầy, tôi thấy rất ‘đã’ vì có một biên độ rộng để thể hiện giọng hát. Tôi cảm được, phiêu được với thế giới cảm xúc mà thầy viết ra trong ca khúc. Tôi vẫn nhớ có những buổi tập, thầy khen - chê rất nhẹ nhàng, chỗ này hơi thiếu tinh tế, đoạn này nên nhỏ nhẹ, đoạn sau hãy bùng nổ. Với tôi, âm nhạc của thầy là trường tồn. Các sáng tác tưởng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất khó cho các ca sĩ thể hiện khi phải gói được sự sâu sắc trong từng nốt nhạc”, Thanh Lam chia sẻ.

Trong concert, Thanh Lam được thỏa sức bung giọng theo hơi hướng hát xẩm qua Chuyện cổ Nghi Tàm - bài hát cuối cùng Thanh Tùng sáng tác trước khi rời cõi tạm.

Mỹ Linh khi hát nhạc của Thanh Tùng trong show lại ở tâm thế thảnh thơi, nhẹ nhàng với Lời tỏ tình của mùa xuân, Lối cũ ta về, Giọt sương trên mí mắt.

Giọng ca nam duy nhất đêm nhạc - Tùng Dương - là điểm sáng của chương trình khi thể hiện Trái tim không ngủ yên, Một mình, Hoa cúc vàng đầy tự sự, giàu cảm xúc.

Ca sĩ Lệ Quyên được tin tưởng giao hai nhạc phẩm Em và tôi, Giọt nắng bên thềm. Nữ nghệ sĩ gửi lời cám ơn đến diva Thanh Lam đã nhường bài tủ cho mình.

Sự xuất hiện của ca sĩ gen Z Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới.

Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Mỹ Linh trong Giọt sương trên mí mắt cho thấy sự trưởng thành hơn về giọng hát. Mỹ Anh kết lại đêm diễn bằng ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng - Hát với chú ve con - cùng dàn đồng ca thiếu nhi.