53 cô gái Hoa hậu Việt Nam muốn hỗ trợ máy lọc nước, tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng cao

TPO - Tối 15/8, hơn 50 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham gia thuyết trình dự án nhân ái trước ban tổ chức. Từ những ý tưởng dành cho trẻ em vùng cao Lai Châu, các cô gái học cách lắng nghe, làm việc nhóm và biến mong muốn sẻ chia thành hành động thiết thực.

Thức đến 1h sáng chuẩn bị dự án nhân ái

Tối 15/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi pitching dự án nhân ái với Ban tổ chức trước hành trình đến Lai Châu. Các thí sinh được chia thành ba nhóm, cùng xây dựng ý tưởng và cử đại diện trình bày dự án của mình. Ban tổ chức sẽ họp bàn và lựa chọn một dự án tối ưu, phù hợp nhất để các thí sinh cùng thực hiện.

Trước đó, họ có khoảng thời gian ba ngày để trao đổi ý tưởng, tìm ra phương án tối ưu, thiết thực nhất. Nhiều thí sinh cho biết đã thức đến hơn 1h sáng để bàn luận.

Nhóm của thí sinh Uyên Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng phần thuyết trình với nhiều thông tin chi tiết, có sức thuyết phục. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Trong hơn 30 phút, mỗi nhóm giới thiệu cách thức triển khai, đối tượng hướng tới, nguồn lực dự kiến sử dụng và những giá trị mong muốn đem đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Lai Châu. Sau khi thí sinh chia sẻ ý kiến, ban tổ chức cùng phân tích, đặt câu hỏi, nói về tính khả thi, tính dài hạn và hướng dẫn các thí sinh tiếp tục hoàn thiện dự án.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - dành nhiều thời gian để hướng dẫn cụ thể từng nhóm thí sinh. Nhà báo Trần Thị Thu Hà liên tục động viên các cô gái, song cũng lưu ý thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin về địa điểm thực hiện dự án, tra cứu kỹ các nguồn tin.

Không đơn thuần là bài kiểm tra khả năng thuyết trình, hoạt động về dự án nhân ái giúp thí sinh cải thiện tinh thần làm việc nhóm. Sau quá trình bàn luận và trình bày trước ban tổ chức, họ hiểu nhau hơn, có thêm những góc nhìn về hoạt động xã hội. Đây cũng là Đây cũng là ý nghĩa của trụ cột Cống hiến, bên cạnh Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa, mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.

Một trong những dự án được các thí sinh đề xuất là cải tạo, sửa sang lớp học cho trẻ em tại Lai Châu. Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi cho biết nhóm có 18 thành viên, ý tưởng ban đầu do thí sinh Lê Trần Bảo My đề xuất, sau đó được cả nhóm cùng thảo luận và phát triển.

Theo Uyên Nhi, các thí sinh mong muốn sửa chữa, sơn lại lớp học để tạo nên một không gian tươi sáng, rực rỡ hơn cho trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực cho những giáo viên đang công tác tại điểm trường.

Ý tưởng còn xuất phát từ một quan sát rất gần gũi của Uyên Nhi. Cháu của Nhi đang ở độ tuổi mầm non và rất thích vẽ. Từ đó, thí sinh nghĩ đến việc không chỉ để các thí sinh tự sơn sửa lớp học mà còn tạo cơ hội cho chính các em nhỏ cùng tham gia.

“Phần sơn sửa chính chúng tôi sẽ thực hiện, sau đó các em nhỏ có thể tự tay vẽ hoặc dán tranh lên tường theo ý thích. Như vậy các em vừa được sáng tạo, vừa có thêm hứng thú mỗi ngày đến lớp”, Uyên Nhi chia sẻ.

Trước khi triển khai, nhóm xác định khảo sát thực tế là bước quan trọng. Các thí sinh muốn biết lớp học đang xuống cấp ở mức độ nào, tường có bị ẩm, mốc hay hỏng hóc hay không để tính toán phương án phù hợp cho từng phòng.

Các nhóm cử đại diện thuyết trình, trao đổi thông tin với ban tổ chức. Ảnh: Hoàng Tuyên

Từ nguồn kinh phí dự kiến được phân bổ, nhóm tính toán phần lớn chi phí dành cho vật liệu và công việc sửa chữa, sơn tường. Một phần nhỏ hơn được dành cho hoạt động kết nối với học sinh và quà tặng. Do thời điểm triển khai gần Tết Trung thu, các thành viên cũng dự kiến chuẩn bị thêm những món quà phù hợp.

Không dừng ở nguồn lực được hỗ trợ, nhóm còn nghĩ đến khả năng huy động thêm nguồn lực xã hội. Uyên Nhi cho biết một số thành viên đã tìm hiểu các nguồn tài trợ bên ngoài và sẽ xin ý kiến ban tổ chức nếu có cơ hội kết nối.

Với nữ sinh, việc làm thiện nguyện không phụ thuộc vào việc một người đã có danh hiệu hay sức ảnh hưởng hay chưa. “Tôi nghĩ làm từ thiện xuất phát từ tâm và mong muốn của mỗi người, tùy vào khả năng”, Uyên Nhi nói.

Quá trình 18 thành viên trong nhóm cùng làm việc để đưa một ý tưởng thành bản dự án cũng trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Dù lịch trình tại nhà chung dày đặc, nhóm liên tục họp, phân công công việc và cùng hoàn thiện bài thuyết trình, trao đổi nội dung đến quá nửa đêm trước ngày gặp ban tổ chức.

Ngay trong quá trình chuẩn bị, các thí sinh phải học cách lắng nghe, thống nhất quan điểm và cùng chịu trách nhiệm với một mục tiêu chung.

Mong muốn hỗ trợ cả vật chất, tinh thần

Nhóm của thí sinh Trần Xuân Khánh Linh lại mang đến dự án Cánh cửa thần kỳ, hướng đến việc tạo thêm không gian vui chơi, học tập cho trẻ em vùng cao.

Theo Khánh Linh, nhóm dự kiến xây dựng khu vui chơi gồm xích đu, cầu trượt, bập bênh và trang bị máy chiếu tại điểm trường. Bên cạnh những hạng mục có thể sử dụng lâu dài, các thí sinh muốn tổ chức một chương trình phá cỗ Trung thu với đèn lồng, bánh kẹo và các hoạt động tương tác.

Thí sinh xúc động khi hoàn thành phần thuyết trình. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Một trong những ý tưởng được nhóm đưa ra là trình chiếu phim hoạt hình về Trung thu, chú Cuội, chị Hằng. Sau khi bộ phim kết thúc, các thí sinh sẽ hóa thân thành những nhân vật vừa xuất hiện trên màn hình để giao lưu với trẻ em.

“Chúng tôi mong muốn hướng đến những giá trị tuổi thơ. Chúng ta được lớn lên trong môi trường có một tuổi thơ trọn vẹn, các em ở vùng núi cũng rất mong điều đó. Các em xứng đáng có không gian đủ đầy để lớn lên, học tập và có thêm động lực”, Khánh Linh chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng bên cạnh những thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, đời sống tinh thần của trẻ em cũng cần được quan tâm. Một khu vui chơi hay chiếc máy chiếu vì thế được các thành viên kỳ vọng trở thành niềm vui và tạo thêm hứng thú khi đến trường.

Khánh Linh từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ba năm trước, cô cùng bạn bè và gia đình thực hiện dự án xây khu vui chơi, thư viện tại trường học. Hoạt động cộng đồng cũng là truyền thống của gia đình cô từ nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, Khánh Linh cũng nhấn mạnh Cánh cửa thần kỳ là kết quả tổng hợp ý kiến các thành viên. Khi nhận được sự ủng hộ từ những người trong nhóm, cô xúc động vì cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết.

“Điều đó giúp tôi nhận ra nhóm mình rất đoàn kết. Mọi người đều hỗ trợ và yêu thương nhau”, Khánh Linh nói. Sau khi tìm hiểu về cuộc sống của nhiều trẻ em vùng cao và hoàn thành phần thuyết trình, Khánh Linh khóc vì xúc động.

Ban tổ chức đồng thời lưu ý nhóm phải nghiên cứu kỹ hơn về địa bàn triển khai, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn và chú ý tính cập nhật của dữ liệu. Từ ý tưởng ban đầu, dự án cần tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp điều kiện thực tế tại Lai Châu.

Nhóm của Vũ Thị Khánh Vi và Đinh Diệu Anh mang tới dự án Một giọt nước, một mầm xanh.

Các thí sinh dự kiến trang bị hai máy lọc nước cho điểm trường, kết hợp hướng dẫn trẻ những kỹ năng sinh hoạt, chăm sóc bản thân và kỹ năng an toàn. Với đối tượng là trẻ nhỏ, nội dung được lồng ghép vào văn nghệ, trò chơi và giáo cụ trực quan.

Theo các thành viên, nhóm muốn tìm kiếm một giải pháp không dừng lại ở việc trao quà hay nhu yếu phẩm. Máy lọc nước có thể tiếp tục được sử dụng sau khi dự án kết thúc; trong khi những kỹ năng đơn giản như đánh răng, rửa mặt, rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân có thể trở thành thói quen hàng ngày của trẻ.

Trong quá trình thuyết trình, nhóm nhận được câu hỏi từ ban tổ chức về giá trị dài hạn và điểm nhấn của dự án.

Câu hỏi khiến các thành viên nhìn lại ý tưởng của mình. Nhóm đề xuất để lại tài liệu, video, giáo cụ trực quan và xây dựng kênh liên hệ để giáo viên có thể tiếp tục trao đổi khi cần hỗ trợ.

Thí sinh có thêm cơ hội hiểu rằng giá trị của sự cống hiến nằm ở trách nhiệm, sự thấu hiểu và khả năng đồng hành cùng cộng đồng lâu dài. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Các thí sinh cũng cho biết thời gian chuẩn bị ngắn khiến việc tìm hiểu nhu cầu cụ thể tại điểm trường còn hạn chế. Đây cũng là lý do nhóm không muốn đưa ra những hạng mục quá lớn khi chưa biết đó có thực sự là điều địa phương cần.

“Chúng tôi sẽ làm những thứ vừa với sức mình và khả thi nhất. Muốn làm những dự án xa hơn, lâu dài hơn, cần có sự phối hợp, tiền trạm rõ ràng và nguồn lực tốt hơn”, đại diện nhóm chia sẻ.

Cống hiến từ những việc vừa sức

Thí sinh Phạm Vân Hà đến từ Hải Phòng là thành viên của dự án sửa sang, sơn lại tường tại điểm trường mầm non, đồng thời tổ chức hoạt động giao lưu, vui chơi và tặng quà cho trẻ.

Theo Vân Hà, vì chỉ có ba ngày chuẩn bị, nên ngay khi nhận đề bài, các thành viên ngồi lại, mỗi người đưa ra một ý tưởng. Cả nhóm cùng thảo luận, bình chọn phương án phù hợp, sau đó phân chia công việc để từng thành viên tìm hiểu, đóng góp và hoàn thiện dự án.

Theo Vân Hà, nhóm lựa chọn phương án này sau khi cân nhắc kinh phí, thời gian và khả năng triển khai. Các thí sinh mong muốn những bức tường được sửa sang, tô thêm màu sắc sẽ tạo nên không gian vui tươi hơn cho trẻ mầm non. Trong thời gian một bộ phận thành viên thực hiện công việc tại điểm trường, những người còn lại sẽ giao lưu, ca hát, tổ chức trò chơi, tặng sổ vẽ và bút chì màu.

Với nhóm, nhân ái không nhất thiết chỉ được đo bằng số tiền hay giá trị vật chất mang đến. Sự hiện diện, tiếng cười và những trải nghiệm tinh thần dành cho trẻ cũng là một phần của sự sẻ chia.

Bản thân Vân Hà từng tham gia phát cơm từ thiện tại bệnh viện ở Hải Phòng và các hoạt động thiện nguyện từ khi còn học phổ thông. Những trải nghiệm ấy khiến cô nhận ra giá trị của việc cho đi.

Phạm Vân Hà và hơn 50 cô gái ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam cùng tham gia nhiều hoạt động đào tạo có ý nghĩa.

“Tôi cảm thấy mình phải biết ơn hơn với cuộc sống hiện tại. Ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn. Khi nhìn vào đó, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”, Vân Hà chia sẻ.

Từ những phần việc vừa sức, tinh thần lá lành đùm lá rách được cụ thể hóa bằng hành động. Qua đó, mỗi thí sinh có thêm cơ hội hiểu rằng giá trị của sự cống hiến không chỉ nằm ở những gì được trao đi trong một ngày, mà còn ở trách nhiệm, sự thấu hiểu và khả năng đồng hành cùng cộng đồng lâu dài.