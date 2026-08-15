Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ

TPO - Ngày 14/8, Hoa hậu Ngọc Hân đã nhận bằng thạc sĩ loại Giỏi với điểm 8,9, ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Sau hai năm theo học chương trình cao học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Hân nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng vào ngày 14/8, cũng là ngày kỷ niệm 16 năm cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Luận văn tốt nghiệp của Ngọc Hân tập trung vào đề tài nghiên cứu hoa văn hoa sen trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ứng dụng trong thiết kế áo dài nữ thanh niên. Đây là đề tài mà Ngọc Hân dành gần một năm để nghiên cứu.

Hoa hậu Ngọc Hân nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

Trong quá trình thực hiện luận văn, Ngọc Hân nghiên cứu đặc điểm tạo hình, giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa của họa tiết hoa sen, từ đó chọn lọc những yếu tố phù hợp để ứng dụng vào thiết kế áo dài dành cho nữ thanh niên.

Không dừng lại ở nghiên cứu lý luận, Ngọc Hân còn hiện thực hóa kết quả nghiên cứu bằng một bộ sưu tập áo dài, đưa những giá trị tạo hình của hoa văn hoa sen được nghiên cứu từ bia Tiến sĩ vào các thiết kế mang hơi thở đương đại. Bộ sưu tập đã được giới thiệu và trình diễn tại Lễ hội Áo dài năm 2025.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Hân cho biết: “Điều tôi tâm đắc nhất là đề tài của mình không chỉ dừng lại ở một cuốn luận văn. Những gì tôi nghiên cứu đã bước ra khỏi trang giấy và hiện diện trên những tà áo dài. Với tôi, đó là cách để những giá trị của mỹ thuật truyền thống tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ gần gũi với đời sống”.

Hai năm học thạc sĩ trùng với giai đoạn đặc biệt trong cuộc sống riêng của Ngọc Hân, khi cô vừa học tập, làm việc, vừa trải qua hành trình mang thai, sinh con và chăm sóc em bé.

Trong thời gian mang thai, cô vẫn duy trì việc đến lớp và thực hiện các yêu cầu của chương trình cao học. Sau khi sinh con, Ngọc Hân tiếp tục cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình, công việc thiết kế và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.

Gia đình tới chúc mừng Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ.

Trong ngày nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ, chồng và con trai Ngọc Hân cùng gia đình em trai cũng có mặt để chúc mừng. Cô đã chuẩn bị cho con trai một bộ lễ phục tốt nghiệp, để em bé cùng mẹ xuất hiện trong khoảnh khắc đáng nhớ.

“Có lẽ đây là tấm bằng đặc biệt nhất đối với tôi. Hai năm học thạc sĩ cũng gần như song hành với hành trình tôi trở thành mẹ. Khi còn ở trong bụng mẹ, em bé đã cùng mẹ đến trường, cùng mẹ nghe những bài giảng. Đến hôm nay, khi mẹ nhận bằng, em bé lại có mặt để cùng mẹ lưu giữ khoảnh khắc này”.

Nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng vào ngày kỷ niệm 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho Ngọc Hân cảm xúc đặc biệt. “16 năm là quãng thời gian đủ dài để một người thay đổi rất nhiều. Từ cô gái trẻ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi đã trải qua nhiều vai trò: làm thời trang, thiết kế áo dài, học tập, nghiên cứu, xây dựng gia đình và bây giờ là làm mẹ”.

Với Ngọc Hân, việc trở lại giảng đường sau nhiều năm hoạt động nghề nghiệp không chỉ bổ sung thêm một tấm bằng. Cô mong muốn có nền tảng nghiên cứu bài bản hơn về mỹ thuật, văn hóa và di sản để hỗ trợ cho con đường thiết kế mà mình đang theo đuổi.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Bên cạnh phát triển sự nghiệp thiết kế áo dài, cô còn giữ vị trí chuyên gia cố vấn truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.