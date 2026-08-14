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Hoa hậu

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Trịnh Thăng Bình theo dõi Hoa hậu Thanh Thủy diễn váy cưới

Duy Nam

TPO - Ca sĩ Trịnh Thăng Bình gây chú ý khi xuất hiện trong show thời trang có Hoa hậu Thanh Thủy tham dự trình diễn. Trên mạng xã hội, video ghi lại cảnh Trịnh Thăng Bình nhìn ngắm Thanh Thủy khi trình diễn với vai trò vedette được nhiều người bàn tán.

Tối 13/8, Hoa hậu Thanh Thủy trình diễn với vai trò vedette trong show diễn áo cưới của nhà thiết kế Đỗ Long. Hoa hậu Việt Nam 2022 mặc váy cưới cúp ngực, kiểu dáng 3D cầu kỳ.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại phần trình diễn của Hoa hậu Thanh Thủy nhận được sự chú ý của khán giả. Nhiều người cũng bàn tán về chi tiết ca sĩ Trịnh Thăng Bình chăm chú nhìn ngắm Thanh Thủy trình diễn từ hàng ghế khán giả.

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Trịnh Thăng Bình dự show Hoa hậu Thanh Thủy diễn váy cưới.

Trên hàng ghế khán giả, Trịnh Thăng Bình mặc suit màu kem, phối cùng sơ mi trắng. Trong suốt quá trình diễn ra show diễn, Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy không tương tác.

Tin đồn tình cảm giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy đã xuất hiện từ khoảng tháng 8/2025. Khi đó, một số khán giả phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp trong hoạt động đời thường của cả hai. Những chi tiết được cư dân mạng nhắc đến gồm việc sử dụng đồ đôi, cùng check-in tại một số địa điểm và sử dụng chung một chiếc máy ảnh.

Đầu năm 2026, nghi vấn tiếp tục lan rộng khi Thanh Thủy bị bắt gặp đi sự kiện bằng chiếc xe được cho là của Trịnh Thăng Bình. Hôm 11/3, họ tiếp tục bị bắt gặp sánh bước trên đường phố TPHCM. Thời điểm đó, cả hai đều giữ im lặng.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện công ty quản lý của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết: "Thanh Thủy hiện vẫn tập trung vào các dự án chuyên môn, các chương trình xã hội và những kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình".

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, cao 1,76 m. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy vượt 75 mỹ nhân khắp thế giới để giành vương miện Miss International 2024.

Cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn vào Top 10 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian), giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện Thanh Thủy theo học tại Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TPHCM, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2006, debut cùng nhóm La Thăng. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động solo, là chủ nhân nhiều bản hit như: Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn... Nam ca sĩ đang gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Duy Nam
#Hoa hậu Thanh Thủy #Trịnh Thăng Bình #Hoa hậu Việt Nam

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