Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn cô gái truyền thống hay hiện đại

TPO - Lần đầu tới trụ sở Báo Tiền Phong, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được nghe câu chuyện về 38 năm cuộc thi, gặp gỡ những người làm nên hành trình ấy và hiểu hơn về giá trị của hai chữ “hương sắc”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam hỏi khó ban tổ chức

Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, chuyến thăm trụ sở Báo Tiền Phong tại Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt với thí sinh. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu, còn là dịp để những cô gái đang bước vào cuộc thi hiểu hơn về nơi khởi nguồn của sân chơi nhan sắc có lịch sử 38 năm.

Năm 1988, những người làm Báo Tiền Phong khởi xướng cuộc thi Người đẹp Hội báo Tiền Phong. Từ sân chơi có quy mô khiêm tốn, cuộc thi từng bước phát triển, trải qua nhiều giai đoạn và trở thành Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời, truyền thống và uy tín bậc nhất hiện nay.

Tại buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - gọi chuyến trở về trụ sở báo là hành trình “về nhà”. Ảnh: Duy Phạm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ với các thí sinh về hành trình ấy và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông, định hướng “hương sắc” xuất hiện trong hai mùa Hoa hậu Việt Nam gần đây. Một cô gái đẹp không chỉ cần có “sắc”, mà còn phải có “hương” - sự hấp dẫn đến từ tính cách, tri thức, cách ứng xử và những giá trị cô ấy mang lại.

Đây cũng là điều khiến Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm gương mặt nổi bật về ngoại hình.

Cũng tại buổi giao lưu, các thí sinh được nghe về lịch sử 73 năm của Báo Tiền Phong, những hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao mà tờ báo tổ chức trong nhiều thập kỷ. Nhìn lại quá khứ, các thí sinh được nhắc nhở về trách nhiệm khi trở thành một phần của cuộc thi. Bởi sau đêm chung kết, dù ai là người đội vương miện, tất cả cô gái từng bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam đều đã trở thành một phần ký ức của cuộc thi.

Điểm đáng chú ý trong buổi giao lưu là thí sinh được thoải mái chia sẻ, đặt câu hỏi cho ban tổ chức cuộc thi. Các cô gái không chỉ hỏi về kỹ năng trình diễn, tiêu chí để tiến sâu vào cuộc thi, mà bắt đầu đặt vấn đề về giá trị của danh hiệu, trách nhiệm và vị trí của người đẹp trong xã hội.

Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa hoa hậu và cô gái nổi tiếng. Trong thời đại mạng xã hội, khi một cô gái có thể nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt theo dõi, điều gì khiến họ trở thành hoa hậu và được công chúng yêu mến lâu dài?

Trả lời, đại diện ban tổ chức cho rằng câu hỏi dẫn về khái niệm “hương” của người đẹp. Có sắc đẹp nhưng chưa chắc đã tạo được sức hút, ngược lại, một người có thể không phải gương mặt nổi bật nhất nhưng lại tạo thiện cảm, có khả năng truyền cảm hứng và được công chúng yêu mến.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) quan tâm đến bốn trụ cột của Hoa hậu Việt Nam: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Theo cô, giữa nhiều cuộc thi nhan sắc hiện nay, đâu là điểm tạo nên sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam?

Từ câu hỏi này, câu chuyện được mở rộng sang trách nhiệm của người đẹp sau cuộc thi. Vương miện không nên là điểm kết thúc mà có thể trở thành điểm bắt đầu cho những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Một thông điệp được nhấn mạnh là sự cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn. Hành động tử tế trong đời sống hàng ngày, hỗ trợ người khác hay chủ động làm việc có ích cũng là cách tạo ra giá trị.

Thí sinh Hà Phương (SBD 693) lại đặt vấn đề về sự cạnh tranh. Cạnh tranh trong cuộc sống có thể là động lực để mỗi người hoàn thiện bản thân, nhưng khi bước vào cuộc thi có hàng chục cô gái cùng hướng tới vương miện, đâu là ranh giới giữa cạnh tranh lành mạnh và những biểu hiện tiêu cực?

Theo ban tổ chức, thời gian ở nhà chung chính là lúc những điều đó được nhìn thấy rõ nhất. Không chỉ những gì thể hiện trên sân khấu, cách thí sinh giao tiếp, sinh hoạt, hỗ trợ bạn bè và ứng xử với những người xung quanh cũng là một phần trong quá trình đánh giá.

Thí sinh Nguyễn Hải Yến đặt câu hỏi về lựa chọn giữa vẻ đẹp truyền thống và cá tính. Một cô gái có thể vừa gìn giữ những giá trị nguyên bản, vừa phá cách, dẫn dắt những xu hướng mới hay không?

Câu hỏi này phản ánh một trong những yêu cầu đặt ra với hình mẫu hoa hậu hiện đại: không nhất thiết phải lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà dung hòa hai yếu tố để tạo nên dấu ấn riêng.

﻿ Các thí sinh đặt nhiều câu hỏi cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 khi về thăm, giao lưu tại Báo Tiền Phong. Ảnh: Duy Phạm.

Xuất phát điểm khác nhau, cơ hội như nhau

Thí sinh Neang Lin đặt câu hỏi: Khi thí sinh có điều kiện, môi trường và sự chuẩn bị khác nhau, liệu những cô gái có xuất phát điểm hạn chế hơn có bị thiệt thòi?

Câu trả lời từ ban tổ chức là các thí sinh có thể khác nhau về điều kiện ban đầu nhưng cơ hội trong cuộc thi được đặt trên cùng một mặt bằng. Có người vốn quen sân khấu, có người chưa từng đi giày cao gót, có người có lợi thế ngoại ngữ, có người phải bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản.

Điều quan trọng không nhất thiết là trở thành người dẫn đầu, mà ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua.

Đó cũng là tinh thần được ban tổ chức nhấn mạnh trong hành trình nhà chung. Các cô gái không chỉ cạnh tranh mà còn có thể hỗ trợ, học hỏi và tạo cơ hội cho nhau.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, bất ngờ về chất lượng thí sinh năm nay. Ảnh: Duy Phạm.

﻿ Cận nhan sắc Top 53 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Duy Phạm.

Dịp này, các cô gái có cơ hội giãi bày về những ngày đầu bước vào nhà chung. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, thí sinh dần thích nghi với lịch trình tập luyện, sinh hoạt chung và tìm thấy ở nhau sự đồng hành, chia sẻ.

Lần đầu tới Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582) cho biết cô từng lo lắng về thời tiết, sinh hoạt. Nhưng chỉ sau vài ngày, cảm giác bỡ ngỡ dần được thay thế bằng sự thân thiết khi các thí sinh cùng ăn, cùng tập luyện và hỗ trợ nhau.

Vũ Thị Khánh Vi hạnh phúc khoe về cô bạn cùng phòng và cảm giác làm chị, chăm sóc những thí sinh nhỏ tuổi hơn ở cuộc thi. Với cô, nhà chung không chỉ là nơi các thí sinh cùng cạnh tranh mà còn tạo ra những mối quan hệ có thể kéo dài sau cuộc thi.

Uyên Nhi - cô gái vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền - lại nhìn chuyến trở về Báo Tiền Phong như cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Cô xem đây là dịp để hiểu thêm về môi trường báo chí, ngành nghề mình theo đuổi và tìm động lực cho chặng đường phía trước.

Khép lại buổi giao lưu hơn 3 giờ đồng hồ, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - thừa nhận các thí sinh đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa, gai góc. Tuy nhiên, điều này là minh chứng cho thế hệ thí sinh mới đầy tự tin, bản lĩnh và tri thức.

Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh sẽ chỉ có một cô gái đội vương miện trong đêm chung kết nhưng những người đã bước vào nhà chung, hành trình này có thể trở thành một phần đáng nhớ của tuổi trẻ - nơi họ gặp những người bạn mới, thử thách chính mình và trưởng thành hơn.