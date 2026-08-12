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Hoa hậu

Hoa khôi Ngoại thương chơi piano mở màn buổi chào mừng thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Sau khi vào nhà chung, hơn 50 thí sinh của vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tham dự sự kiện chào mừng. Hoa khôi Ngoại thương Lê Phương Nghi chơi đàn piano để mở màn chương trình.

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Sau khi nhập cuộc ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, hơn 50 thí sinh tham gia chương trình chào mừng. Các thí sinh háo hức trong buổi gặp gỡ đầu tiên.
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Hoa khôi Ngoại thương Lê Phương Nghi chơi đàn piano mở màn. Cô gửi tới khách mời và thí sinh bản nhạc nhẹ nhàng, du dương. Phương Nghi là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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Sự kiện chào mừng là dịp để các cô gái có những khoảnh khắc thư giãn sau hành trình di chuyển từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời bắt đầu làm quen chặng đường sắp tới.
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Trong không gian được trang trí trang nhã, các thí sinh xuất hiện với những bộ trang phục rạng rỡ, chỉn chu.
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Đến từ nhiều vùng miền khác nhau, theo học các ngành nghề đa dạng như y khoa, công nghệ thông tin, kiến trúc, kinh tế, ngoại giao hay nghệ thuật, các thí sinh nhanh chóng tìm được tiếng nói chung khi chia sẻ về hành trình đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nhiều cô gái cho biết dù chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng đã cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở của các thành viên trong nhà chung.
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Hơn 50 cô gái sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ của thanh xuân trong hành trình tham gia nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 tại vòng chung khảo.
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Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu văn nghệ. Sau những phút ban đầu còn đôi chút ngại ngùng, nhiều thí sinh mạnh dạn đăng ký thể hiện tài năng.
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Những ca khúc trẻ trung, sôi động được cất lên, khuấy động không khí của sự kiện. Có thí sinh sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, trong khi một số cô gái khác lại mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng.
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Nhiều cô gái muốn được học hỏi từ những người bạn tài năng, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương mình.
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Một số thí sinh cho biết họ mang theo những món quà quê hương, đặc sản đặc trưng của địa phương để chia sẻ với bạn bè.
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Sự kiện chào mừng là dấu mốc mở đầu cho hành trình thanh xuân đáng nhớ của hơn 50 cô gái tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các thí sinh tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình cùng các chuyên gia.
Duy Nam - Trọng Tài
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #nhà chung Hoa hậu Việt Nam #Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

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