Hoa khôi Ngoại thương chơi piano mở màn buổi chào mừng thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau khi vào nhà chung, hơn 50 thí sinh của vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tham dự sự kiện chào mừng. Hoa khôi Ngoại thương Lê Phương Nghi chơi đàn piano để mở màn chương trình.