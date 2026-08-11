Cô gái Khmer ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ngày Neang Lin gia nhập nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, mẹ cô thức cả đêm để dặn dò con gái cẩn thận lời ăn tiếng nói, đi đứng từ tốn và hòa nhã với mọi người.

Cô gái Khmer hồi hộp

Vừa đặt chân vào nhà chung, Neang Lin gây chú ý với vẻ ngoài giản dị quần jeans, áo phông. Cô gái Khmer vẫn chưa hết hồi hộp sau hành trình đến với Hoa hậu Việt Nam, tự hào khi nhắc mình là người đầu tiên của xã Núi Cấm góp mặt tại vòng chung khảo.

Neang Lin kể mẹ dặn dò con gái cẩn thận lời ăn tiếng nói, đi đứng từ tốn và hòa nhã với mọi người. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, biết Neang Lin chưa quen với môi trường trang trọng nên bố mẹ lo cô bỡ ngỡ.

Neang Lin nói cô “vỡ òa” khi được gọi tên vào nhà chung. Ảnh: Công Hướng.

Neang Lin sinh ra và lớn lên ở xã Núi Cấm, có bố là giáo viên tiểu học, mẹ làm rẫy. Đi học về, cô phụ gia đình nấu cơm, ra rẫy trồng ổi. Mỗi ngày, mẹ cô bán được khoảng 100.000-150.000 đồng để góp thêm tiền học cho hai chị em và trang trải cuộc sống.

Cô từng nghĩ mình khó có cơ hội bước vào một cuộc thi lớn. Thậm chí khi đăng ký Hoa hậu Việt Nam, Neang Lin giấu nhẹm vì e ngại mình không thể đi tiếp. Khi tên được gọi vào chung khảo, Neang Lin nói cô “vỡ òa”.

Theo Neang Lin, cô đang làm giáo viên tiếng Anh cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở một trung tâm ở quê nhà. Khi biết cô giáo đi thi Hoa hậu Việt Nam, các em vẽ tranh, gửi lời chúc và mong cô đạt thành tích cao.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, Neang Lin muốn giới thiệu văn hóa Khmer, quảng bá quê hương và góp phần thúc đẩy du lịch, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Neang Lin nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến gia đình và sự quan tâm của bà con lối xóm khi lần đầu xã Núi Cấm có thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Công Hướng.

Hành trang của Neang Lin tại cuộc thi chỉ đơn giản gồm một váy dạ hội, váy cocktail và bộ trang phục truyền thống cùng vài món tư trang cần thiết. Với khoản tiết kiệm từ công việc dạy học và 3 triệu đồng bố mẹ cho mang theo, cô chủ động cân đối chi phí để bước vào hành trình mới.

Neang Lin rơi nước mắt khi tiết lộ cô nhận được nhiều sự quan tâm từ những người xung quanh. Người cho mặt nạ dưỡng da, người tặng son, người góp mỹ phẩm, bạn bè ở TPHCM còn đưa cô đi mua thêm trang phục.

‘Nét bút đầu tiên tôi chọn Hoa hậu Việt Nam’

Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, sinh viên Đại học Ngoại thương mang đến cuộc thi câu chuyện riêng về quá trình học cách yêu thương bản thân.

Nghi từng không biết làm đẹp, ít quan tâm đến ngoại hình. Qua quá trình chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam, cô bắt đầu chăm sóc bản thân, tìm hiểu về làn da, trang phục, hình thể và phong thái.

Cô nói chọn Hoa hậu Việt Nam bởi đây là cuộc thi có lịch sử gần bốn thập kỷ và đề cao vẻ đẹp nguyên bản. Với Nghi, nhà chung không chỉ là nơi tranh tài mà còn là cơ hội trải nghiệm, học hỏi và lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong hành trang đến Hà Nội, cô mang theo 4 vali gồm 7 đôi giày, 20 bộ váy áo. Cô ngại ngùng lý giải: “Lần đầu thi hoa hậu, em không biết mang bao nhiêu là đủ, chỉ sợ thiếu. Trước đó, em từng thử sức ở cuộc thi hoa khôi, cảm nhận được sự căng thẳng ở các vòng thi nhưng trải nghiệm ở nhà chung thì hoàn toàn lạ lẫm nên rất tò mò”.

Lần thứ hai ra Hà Nội, Phương Nghi chờ đợi được gặp những người bạn đến từ nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thực tế và có thêm những trải nghiệm mà cô ít có cơ hội thực hiện trước đây.

Hơn 50 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong ngày đầu gia nhập nhà chung. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Lê Trần Bảo My (SN 2005, Hà Nội) xem đây là hành trình để trưởng thành. My gọi mình là “một tờ giấy trắng”, còn Hoa hậu Việt Nam là “nét bút đầu tiên” cô đặt lên đó. Cô không chuẩn bị quá cầu kỳ mà muốn dành thời gian học hỏi, trau dồi tri thức, cách ứng xử và lắng nghe những cô gái khác.

“Tôi coi Hoa hậu Việt Nam như trường học, còn nhà chung là tập thể lớp, nơi tôi có thể học hỏi từ những bạn thí sinh khác. Tôi mong được gặp gỡ những người bạn đồng hành”, cô nói.

Với Bảo My, hành trình này vì thế không chỉ được đo bằng danh hiệu. Đó còn là những ngày cô được sống cùng những người trẻ có xuất phát điểm khác nhau, lắng nghe những câu chuyện mới.