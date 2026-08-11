Những người mẹ phía sau giấc mơ Hoa hậu Việt Nam

TPO - Lần đầu đưa con bước vào một cuộc thi sắc đẹp, phụ huynh của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đều có chung sự kỳ vọng con được trải nghiệm, trưởng thành trong môi trường nghiêm túc và giữ được sự tự tin sau mỗi chặng đường.

Từ giấc mơ dang dở của mẹ…

Ngày các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 gia nhập nhà chung, phía sau những cô gái trẻ là sự thấp thỏm, kỳ vọng của gia đình. Có phụ huynh từng bỏ dở giấc mơ thi sắc đẹp khi còn trẻ, nay trở thành người đồng hành cùng con. Có người mẹ ấp ủ mong muốn con gái thử sức từ nhiều năm trước, nhưng đến khi con thực sự bước vào cuộc thi, sự lo lắng vẫn lớn hơn niềm vui.

Điểm chung ở họ là lựa chọn Hoa hậu Việt Nam bởi niềm tin vào một cuộc thi có lịch sử, tiêu chí tuyển chọn và quá trình đào tạo nghiêm túc.

Chị Phạm Thị Thu Hà, công tác trong ngành giáo dục, là mẹ thí sinh Đinh Ngọc Châu cho biết bản thân từng tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch nhưng không nhận được sự ủng hộ của gia đình, bà đành gác lại ước mơ để tập trung học tập.

﻿ Đinh Ngọc Châu (bên trái) và thí sinh Ngô Hà Anh là hai trong nhiều thí sinh được gia đình đưa tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam sáng 10/8. Ảnh: Tùng Cao.

Vì thế, khi con gái bày tỏ mong muốn thử sức tại Hoa hậu Việt Nam, chị Hà vừa ủng hộ vừa đặt ra một điều kiện mềm: con cần hoàn thành việc học trước.

“Tôi động viên con cố gắng học thật tốt, lấy bằng rồi sau đó có thể tham gia cuộc thi. Cuộc sống hiện đại, mỗi ngày đều phát triển nên các con cũng có nhiều cơ hội hơn”, chị nói.

Ngọc Châu tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện làm kinh doanh tự do. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô vào top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Áo dài tại Hoa hậu Biển Việt Nam 2025. Với chị Hà, việc con được gọi tên vào Top 55 thí sinh chung khảo là niềm vui và sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị.

Nhưng chị không đặt nặng chuyện con phải giành vương miện.

Chị Hà cho rằng một cô gái muốn đi xa cần hội tụ nhiều yếu tố, từ nhan sắc, trí tuệ, văn hóa, khả năng truyền cảm hứng đến sự yêu mến của khán giả và cả may mắn. Quan trọng hơn, đó phải là người có năng lực thật sự, biết học hỏi và không ngừng hoàn thiện.

“Không có sự thành công nào không trải qua gian nan, rèn luyện. Để đạt vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá càng khó khăn”, chị chia sẻ.

Ước mơ của hàng triệu cô gái

Với chị Trần Thị Hằng - mẹ thí sinh Ngô Hà Anh đến từ Thái Nguyên - hành trình đưa con tới tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam bắt đầu từ 3h sáng. Chị cùng con xuống Hà Nội trong tâm trạng vừa vui vừa lo, bởi cô gái mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT và chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho hành trình mới.

Điều khiến gia đình lo nhất không phải kết quả mà là sự non nớt của con. Hà Anh chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp, ít va chạm và lớn lên trong môi trường bình dị ở vùng núi. Bố thường xuyên đi làm xa, vì vậy mẹ trở thành người bạn đồng hành xuyên suốt hành trình.

Chị Trần Thị Hằng (bên trái) đồng hành cùng con gái từ sơ khảo tới nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Công Hướng.

Trước khi con bước vào nhà chung, chị Hằng chỉ dặn hãy tự tin, biết đến đâu trả lời đến đó và thành thật với những gì mình biết.

Niềm vui của gia đình càng nhân đôi khi đúng ngày con vào nhà chung, Hà Anh nhận tin đỗ Đại học Kiến trúc.

Với chị Hằng, Hoa hậu Việt Nam cũng là giấc mơ của chính mình. Khi còn trẻ, chị từng mong có ngày được tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Hai người con gái lớn không mặn mà với lựa chọn này, nên bà từng gửi gắm hy vọng vào con gái út.

“Tôi không biết nói những điều hoa mỹ nhưng hôm nay con bước ra ở tuổi 18, đó là giấc mơ của hàng nghìn, hàng triệu cô gái khác. Con vượt qua hàng trăm thí sinh từ vòng hồ sơ để bước tiếp, tôi cũng thấy vinh dự và tự hào”, chị nói.

Điều khiến chị Hằng tin tưởng Hoa hậu Việt Nam không chỉ nằm ở danh tiếng của cuộc thi. Chị theo dõi nhiều sân chơi sắc đẹp nhưng đánh giá đây là cuộc thi có chất lượng, chú trọng đào tạo thí sinh và có những hoạt động hướng tới cộng đồng.

Chị cũng dặn con đừng xem những cô gái khác là đối thủ đơn thuần. “Các con như chị em trong một gia đình. Mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu. Học hỏi từ nhau, các con sẽ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn”, chị dặn dò con gái.

Có một chi tiết khiến chị Hằng nhớ mãi đó là trước khi đến sơ khảo phía Bắc, con gái gần như không có hành trang cầu kỳ. Cô chỉ mang một đôi guốc và bộ áo dài mượn từ nhà thiết kế. Khi nhìn các bạn chuẩn bị chỉn chu, cô gái trẻ thiếu tự tin và đã bật khóc khi được gọi tên vào vòng tiếp theo.

Chị Hằng khi ấy bất giác reo lên: “Ôi, con nhà em cũng được vào rồi”.

Có lẽ với những người mẹ đưa con đến Hoa hậu Việt Nam, niềm vui ấy không hoàn toàn nằm ở một danh hiệu. Họ muốn con có cơ hội bước ra khỏi môi trường quen thuộc, học cách tự lập, giao tiếp, ứng xử và hiểu hơn về chính mình. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam trở thành lựa chọn mà các gia đình gửi gắm niềm tin khi con gái bước vào một sân chơi sắc đẹp.