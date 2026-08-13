Đêm khai mạc Miss World 2026 ở Quảng Ninh thành cầu nối văn hóa thế giới

TPO - Trong tà áo dài truyền thống, dàn thí sinh Miss World 2026 không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ mà còn biến đêm khai mạc thành không gian giao thoa văn hóa đầy cảm xúc.