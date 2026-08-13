Đêm khai mạc Miss World 2026 ở Quảng Ninh thành cầu nối văn hóa thế giới

TPO - Trong tà áo dài truyền thống, dàn thí sinh Miss World 2026 không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ mà còn biến đêm khai mạc thành không gian giao thoa văn hóa đầy cảm xúc.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết thông qua bộ sưu tập, ông muốn giới thiệu áo dài Việt Nam đến bạn bè thế giới, đồng thời đưa văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người Việt Nam. "Đó là sự giao thoa hai chiều, nơi mỗi tà áo dài vừa kể câu chuyện về Việt Nam, vừa kể câu chuyện về một đất nước khác".
Cùng với đó là sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Lệ Quyên, Hà Myo, Will và Hera Ngọc Hằng... đã tạo nên bản nhạc nền đầy màu sắc xen kẽ giữa hai phần thi của các thí sinh.
Theo đại diện BTC Miss World, sau đêm khai mạc diễn ra tại Quảng Ninh, chương trình tiếp tục diễn ra tại Hải Phòng với các phần thi Tài năng, Thể thao, Top Model và chuỗi sự kiện thời trang. Đêm chung kết toàn quốc và lễ đăng quang diễn ra vào tối 5/9 tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), nơi đương kim Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri (Miss World 2025) trao lại vương miện cho người kế nhiệm.