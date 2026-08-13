Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Đêm khai mạc Miss World 2026 ở Quảng Ninh thành cầu nối văn hóa thế giới

Quốc Nam

TPO - Trong tà áo dài truyền thống, dàn thí sinh Miss World 2026 không chỉ khoe nhan sắc rạng rỡ mà còn biến đêm khai mạc thành không gian giao thoa văn hóa đầy cảm xúc.

tp-quocnam-1786552708630-449000627476636524-449000627476636524-04e72e7ba634f6f424ddaef621534928.jpg
Tối 12/8, tại quảng trường biển thuộc phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đêm khai mạc Miss World diễn ra với hơn 111 thí sinh trình diễn áo dài và dạ hội.
tp-quocnam-z62-8818.jpg
Trong bộ sưu tập áo dài “Thế giới như tôi thấy” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, những người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hội tụ trên sân khấu bên bờ vịnh di sản Hạ Long.
tp-quocnam-z62-8825.jpg
Mỗi tà áo dài mang những biểu tượng văn hóa, di sản và họa tiết đặc trưng của từng đất nước, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đầy màu sắc. Qua đó, áo dài không chỉ được giới thiệu như biểu tượng của văn hóa Việt Nam, mà còn trở thành sợi dây kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.
tp-quocnam-z62-8901.jpg
Đại diện các quốc gia xuất hiện trong sắc hồng, xanh, cam - vàng rực rỡ, tay cầm nón lá được trang trí họa tiết vịnh Hạ Long. Nhiều thí sinh không giấu được sự thích thú khi lần đầu mặc áo dài và giơ cao nón lá có ghi tên các địa danh nổi tiếng của Việt Nam.
tp-quocnam-z62-8879.jpg
Phần biểu diễn áo dài của thí sinh đến từ Hàn Quốc.
tp-quocnam-z62-8914.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc (đứng giữa) đại diện cho chủ nhà Việt Nam tham gia sân chơi Hoa hậu thế giới trong tà áo dài màu cam đỏ. Trước thềm Miss World 2026, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế tung bảng dự đoán kết quả cuộc thi. Trong đó, đại diện của Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán vào top sâu.
tp-quocnam-z62-8821.jpg
tp-quocnam-z62-8864.jpg
tp-quocnam-z62-8871.jpg
tp-quocnam-z62-8874.jpg
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết thông qua bộ sưu tập, ông muốn giới thiệu áo dài Việt Nam đến bạn bè thế giới, đồng thời đưa văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người Việt Nam. "Đó là sự giao thoa hai chiều, nơi mỗi tà áo dài vừa kể câu chuyện về Việt Nam, vừa kể câu chuyện về một đất nước khác".
tp-quocnam-z62-8944.jpg
Theo đại diện BTC, Miss World 2026 có chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam. Thời tiết trước giờ khai mạc mưa rất to và phải lùi thời gian tổ chức lại, nhưng chính sự nhiệt tình của khán giả Quảng Ninh đã tiếp thêm tự tin cho các cô gái trên sân khấu.
tp-quocnam-z62-9072.jpg
tp-quocnam-z62-9034.jpg
tp-quocnam-z62-9169.jpg
tp-quocnam-z62-9165.jpg
Cùng với đó là sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Lệ Quyên, Hà Myo, Will và Hera Ngọc Hằng... đã tạo nên bản nhạc nền đầy màu sắc xen kẽ giữa hai phần thi của các thí sinh.
tp-quocnam-z62-8982.jpg
Ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - trao kỷ niệm chương của Quảng Ninh cho ban tổ chức Miss World 2026. Trong bài phát biểu trước đó, đại diện tỉnh Quảng Ninh chia sẻ mong muốn mỗi đại biểu, mỗi vị khách và đặc biệt là các thí sinh Miss World sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh, từ đó trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, cởi mở và một Việt Nam mến khách đến với hàng triệu trái tim trên toàn thế giới.
tp-quocnam-z62-9186.jpg
Tiếp sau phần thi áo dài là phần thi trang phục dạ hội. Các thí sinh lần lượt xuất hiện trong những bộ váy đính kết cầu kỳ, từ tông màu từ đỏ - vàng rực lửa, trắng ánh kim đến hồng pastel lấp lánh, tôn lên vóc dáng và thần thái trên sân khấu được dàn dựng theo phong cách cầu thang hoàng gia lộng lẫy.
tp-quocnam-z62-9206.jpg
Nụ cười rạng rỡ của thí sinh người Trung Quốc trong trang phục dạ hội mang nét truyền thống của người Á Đông.
tp-quocnam-z62-9239.jpg
Đại diện của Việt Nam rạng rỡ trong chiếc váy dạ hội gắn hàng trăm viên đá lấp lánh.
tp-quocnam-z62-9261.jpg
tp-quocnam-z62-9253.jpg
tp-quocnam-z62-9234.jpg
tp-quocnam-z62-9220.jpg
Theo đại diện BTC Miss World, sau đêm khai mạc diễn ra tại Quảng Ninh, chương trình tiếp tục diễn ra tại Hải Phòng với các phần thi Tài năng, Thể thao, Top Model và chuỗi sự kiện thời trang. Đêm chung kết toàn quốc và lễ đăng quang diễn ra vào tối 5/9 tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), nơi đương kim Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri (Miss World 2025) trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Quốc Nam
#Miss World #áo dài #văn hóa Việt Nam #Quảng Ninh #đại sứ văn hóa #Hoa hậu thế giới #Hạ Long #vịnh Hạ Long #di sản Hạ Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe