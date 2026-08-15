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Hoa hậu

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Đương kim Hoa hậu Indonesia qua đời

Duy Nam

TPO - Đương kim Hoa hậu Trái Đất Indonesia Putri Andriani Juficha đã qua đời vào ngày 14/8, đúng ngày sinh nhật tuổi 26 của cô. Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế cho biết nguyên nhân cô qua đời là do nhồi máu cơ tim.

Truyền thông Indonesia đưa tin Putri Andriani Juficha, 26 tuổi, được biết đến là đương kim Hoa hậu Trái Đất Indonesia đã qua đời vào ngày 14/8, đúng ngày sinh nhật của cô.

Hiện phía gia đình và tổ chức giữ bản quyền cuộc thi Miss Earth Indonesia vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ban đầu đang được lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp Indonesia, nguyên nhân qua đời của Putri Andriani Juficha là do nhồi máu cơ tim.

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Putri Andriani Juficha qua đời vào đúng ngày sinh nhật tuổi 26.

Thông tin Putri Andriani Juficha qua đời ở tuổi 26 gây rúng động giới sắc đẹp Indonesia. Ban tổ chức Miss Earth Indonesia đã đăng thông cáo chia buồn với gia đình người đẹp.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của Putri Andriani Juficha. Chúng tôi cầu nguyện cho người quá cố được an nghỉ bên cạnh Chúa và cầu mong gia đình cô ấy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau", thông báo viết.

Trên mạng xã hội, một người bạn của Putri Andriani Juficha đã chia sẻ nhiều bức ảnh chụp chung với cô, kèm lời nhắn nhủ: "Hãy bay cao nhé Pijey yêu quý". Trong một bài đăng khác, một người bạn chia sẻ ảnh của Putri với lời nhắn: "Hãy yên nghỉ trong tình yêu nhé người đẹp".

Putri Andriani Juficha sinh ngày 14/8/2000, là hoa hậu nổi tiếng ở Indonesia. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2025 và đại diện Indonesia tham dự Miss Earth 2025. Cô còn giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Grand Indonesia 2025.

Trong mắt bạn bè, Putri Andriani Juficha được đánh giá cao bởi sự nỗ lực, tác phong làm việc tận tụy cùng tính cách cởi mở, tử tế.

Putri Andriani Juficha có trang Instagram cá nhân với hơn 214.000 người theo dõi. Bài đăng gần nhất của cô là vào ngày 21/7, với nội dung cổ vũ thần đồng bóng đá Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026.

Hiện cái chết của Putri Andriani Juficha vẫn gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Khán giả cũng mong chờ cơ quan chức năng công bố nguyên nhân qua đời của người đẹp.

Duy Nam
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