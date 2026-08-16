Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 10 đến 15/8), Thành ủy Đà Nẵng, Thành ủy Đồng Nai và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hội nghị để công bố, triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Sáng 14/8, Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai, tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày 14/8, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Thành ủy Đồng Nai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên. Ảnh: Báo Đồng Nai



Sáng 13/8, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Nguyễn Hà Nam, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hà Nam.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Hà Nam. Ảnh: VOV

Trước đó vào ngày 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.



Theo quyết định của Ban Bí thư, 5 cán bộ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:

Bà Trần Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang;

Ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị;

Ông Hồ Sỹ Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Đông Hà;

Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị;

Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.