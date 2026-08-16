Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc oi nóng trước khi bước vào đợt mưa lớn nhiều ngày

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (16/8), miền Bắc oi nóng trở lại, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác ở khu vực vùng núi. Từ đêm 17/8, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 29-32 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông cục bộ ở vài nơi, trên diện rất hẹp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

Dự báo ngày mai (17/8), miền Bắc tiếp tục oi nóng vào ban ngày, từ đêm mai, miền Bắc bước vào một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, kéo dài đến ngày 21/8 với cường độ mưa lớn nhất có thể vượt 450mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

tp-ruou-8-7724-5943.jpg
Miền Bắc oi nóng trở lại trong hôm nay (16/8).

Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-37 độ.

Hà Tĩnh đến Bình Thuận cũ hôm nay tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, ít mưa, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo ngày mai (17/8), Hà Tĩnh đến Bình Thuận cũ tiếp tục nắng nóng, từ khoảng 18/8, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM ngày nhiều mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo tổng lượng mưa ngày và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #thời tiết miền Bắc #miền Bắc mưa lớn #dự báo thời tiết #oi nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe