Lễ hội ẩm thực chay TPHCM đón hơn 350.000 lượt khách, mời cả nam vương làm đại sứ

TPO - Lễ hội ẩm thực chay TPHCM 2026 diễn ra trong 7 ngày tại Công viên Bình Phú, dự kiến thu hút hơn 350.000 lượt khách. Sự kiện có gần 200 gian hàng, các cuộc thi đầu bếp, hoạt động tái chế và chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 15/8, Hiệp hội ẩm thực TPHCM phối hợp UBND phường Bình Phú công bố Lễ hội ẩm thực chay TPHCM 2026, với chủ đề Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh.

Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 30/8 tại Công viên Bình Phú, phường Bình Phú, TPHCM, trên diện tích 7,3 ha. Theo ban tổ chức, gần 200 gian hàng đã được doanh nghiệp đăng ký, thuộc các lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, nông sản, sản phẩm OCOP, du lịch, hàng tiêu dùng xanh, công nghệ và giải pháp dành cho ngành thực phẩm - đồ uống.

Sự kiện dự kiến đón hơn 350.000 lượt khách trong 7 ngày. Con số này cao hơn quy mô hai lần tổ chức trước. Năm 2023, lễ hội thu hút hơn 100.000 lượt khách trong ba ngày, có 120 gian hàng. Đến năm 2025, lượng khách tăng lên khoảng 225.000 lượt trong 5 ngày, với gần 200 gian hàng.

Đại diện Hiệp hội ẩm thực TPHCM cho biết Lễ hội ẩm thực chay năm 2026 dự kiến đón khoảng 350.000 lượt khách.

Ban tổ chức đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình thông qua các khu vực hạn chế rác thải nhựa, phân loại và tái chế rác thải thực phẩm, không gian “Zero Waste” cùng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Tấn Việt - Chủ tịch Hiệp hội ẩm thực TPHCM - cho rằng sau hai lần tổ chức, lễ hội hướng đến thay đổi cách người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm, cách doanh nghiệp sản xuất và trách nhiệm của nhà hàng trong quá trình chế biến.

“Green Food Festival 2026 được định hướng từng bước từ một lễ hội ẩm thực trở thành không gian thúc đẩy và kết nối hệ sinh thái ẩm thực xanh và phát triển bền vững”, ông Nguyễn Tấn Việt nói.

Năm đại sứ được công bố gồm Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 Phan Thị Mơ, Đại sứ Du lịch Trẻ Thế giới Nguyễn Phương Bình, Manhunt Việt Nam 2025 Trần Tiến Dũng và Nam vương Văn hóa Thế giới 2026 Nguyễn Ngọc Khoa.

Các đại sứ tham gia hoạt động truyền thông, lễ khai mạc, giao lưu với công chúng và một số chương trình cộng đồng trong khuôn khổ lễ hội.

Nam vương Trần Tiến Dũng cho biết anh không ăn chay trường nhưng thường chủ động cân bằng thực đơn, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong những giai đoạn cần giữ sức khỏe hoặc chuẩn bị cho công việc. Anh nhận lời đồng hành vì muốn đưa thông điệp sống xanh đến gần hơn với người trẻ.

“Tôi không nghĩ ăn chay chỉ dành cho người theo tôn giáo hay những người có chế độ ăn đặc biệt. Ngày càng nhiều người trẻ xem đây là lựa chọn để chăm sóc bản thân và giảm tác động đến môi trường”, Trần Tiến Dũng chia sẻ.

Đại sứ lễ hội năm nay gồm Manhunt Việt Nam 2025 Trần Tiến Dũng và bốn hoa hậu, nam vương.

Lễ hội bắt đầu từ ngày 24/8 với hội thi dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, gồm ba nội dung Đại sứ Phở chay 2026, Đại sứ Bún chay 2026 và Đại sứ Bánh xèo chay 2026. Mỗi phần thi dự kiến có 50 đội đến từ các nhà hàng, quán ăn và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực chay, thực phẩm hữu cơ và thực phẩm lành mạnh.

Lễ khai mạc diễn ra sáng 25/8. Trong ngày, các chuyên gia và đầu bếp quảng diễn phở chay, bánh mì chay và bánh xèo chay, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chế biến, kinh doanh món chay.

Ngày 26/8 có hội thi ẩm thực chay dành cho sinh viên. Một ngày sau đó, chương trình giới thiệu cách chế biến bún Huế, bún mắm và gỏi cuốn theo phiên bản chay.