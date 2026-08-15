Vụ tước danh hiệu con dâu chấn động và cuộc sống xa hoa của Quốc vương Brunei

TPO - Quốc vương Brunei sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD cùng cuộc sống xa hoa với cung điện 1.788 phòng, bộ sưu tập hơn 7.000 xe, chuyên cơ dát vàng và những khoản chi tiêu gây sốc với truyền thông quốc tế.

Gần đây, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah gây chú ý khi tuyên bố tước hết các tước vị của con dâu Raabi’atul Adawiyyah - người trước đó có đám cưới xa hoa bậc nhất hoàng gia Brunei.

Lý do được đưa ra là Raabi’atul Adawiyyah có hành vi không phù hợp và làm tổn hại thanh danh hoàng gia. Những hành vi cụ thể chưa được công bố.

Từ sự kiện này, cuộc sống xa hoa và những tài sản triệu USD của Quốc vương cùng các thành viên hoàng gia nhận được sự chú ý của dư luận. Đám cưới kéo dài hơn 10 ngày của Raabi’atul Adawiyyah cùng Hoàng tử Brunei chỉ là một sự kiện trong cuộc sống xa xỉ đó.

Chân dung nhân vật quyền lực nhất Brunei

Sau gần 6 thập kỷ trên ngai vàng, Hassanal Bolkiah vẫn là nhân vật quyền lực nhất Brunei. Hiến pháp Brunei quy định Quốc vương không thể bị coi là sai, cả với tư cách cá nhân lẫn trong hoạt động chính thức.

Sự giàu có của Quốc vương gắn liền với trữ lượng dầu khí lớn của Brunei, nguồn tài nguyên trong nhiều thập kỷ trở thành huyết mạch kinh tế của quốc gia khoảng 470.000 dân trên đảo Borneo. Ông từng là người giàu nhất thế giới và nhiều năm nằm trong nhóm những người giàu nhất do Forbes công bố.

Quốc vương Brunei sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Cùng với khối tài sản khổng lồ là lối sống xa hoa nổi tiếng. Từ cung điện rộng 200.000 m2, hàng nghìn ôtô, chuyên cơ dát vàng cho tới việc đưa thợ cắt tóc từ London sang Brunei, những khoản chi của Quốc vương từ lâu đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Cung điện gần 1.800 phòng, hơn 7.000 xe

Biểu tượng nổi bật nhất cho cuộc sống của Hassanal Bolkiah là Istana Nurul Iman, cung điện được xây dựng theo lệnh của ông trong những năm 1980 và hoàn thành năm 1984.

Công trình rộng khoảng 200.000 m2 và được công nhận là cung điện cư trú lớn nhất thế giới. Chi phí xây dựng vào thời điểm hoàn thành được cho là khoảng 1,4 tỷ USD.

Istana Nurul Iman có 1.788 phòng, 257 phòng tắm, 5 hồ bơi, một đại sảnh tiệc có sức chứa tới 5.000 khách và nhà thờ Hồi giáo đủ chỗ cho khoảng 1.500 người. Nhiều khu vực được trang trí bằng vàng và những vật phẩm đắt giá.

Biểu tượng nổi bật nhất cho cuộc sống của Hassanal Bolkiah là cung điện Istana Nurul Iman.

Khuôn viên cung điện được cho là còn có 110 gara để phục vụ bộ sưu tập ôtô khổng lồ của Quốc vương. Quốc vương Hassanal Bolkiah cũng yêu thích ngựa và cho xây các chuồng đặc biệt có điều hòa nhiệt độ để bảo đảm đàn ngựa luôn được chăm sóc trong điều kiện tốt.

Truyền thông từng mô tả ngay cả một số bồn rửa của Quốc vương cũng được làm bằng vàng.

Tuy nhiên, bộ sưu tập xe mới là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất về sự giàu có của Hassanal Bolkiah. Ông được cho là sở hữu hơn 7.000 phương tiện, với tổng giá trị trên 5 tỷ USD.

Theo Hotcars, bộ sưu tập gồm khoảng 600 chiếc Rolls-Royce, 450 Ferrari và 380 Bentley. Ngoài số lượng áp đảo, gara của Quốc vương còn chứa nhiều mẫu xe hiếm như Lamborghini Urraco, Porsche 959 và Ferrari 456 GT Venice - một trong chỉ bảy chiếc trên thế giới. Bộ sưu tập cũng được cho là có bảy chiếc McLaren F1, dòng xe được sản xuất với số lượng rất hạn chế.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sở hữu bộ sưu tập ô tô tư nhân lớn nhất.

Một trong những chiếc xe gây chú ý nhất là Rolls-Royce được chế tạo riêng và phủ vàng, có mui trần cùng bệ để gắn ô. Theo GQ India, vàng xuất hiện từ lưới tản nhiệt tới nhiều chi tiết quanh bánh xe.

Quy mô mua sắm của hoàng gia Brunei từng lớn đến mức GQ cho biết Hassanal Bolkiah và gia đình được cho là đứng sau khoảng một nửa số Rolls-Royce được mua trên toàn cầu trong thập niên 1990.

Sự xa hoa tiếp tục trên bầu trời. Quốc vương được cho là sở hữu sáu máy bay và hai trực thăng, trong đó có Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200.

Nổi tiếng nhất là chiếc Boeing 747-400 có nội thất dát vàng và trang trí bằng pha lê Lalique. Sự xa hoa khiến máy bay được đặt biệt danh "cung điện bay". Theo truyền thông Anh, chiếc Boeing có giá khoảng 400 triệu USD. Hassanal Bolkiah cũng được cho là từng tặng con gái một chiếc Airbus A340 nhân dịp sinh nhật.

Ngay cả việc chăm sóc cá nhân cũng trở thành một khoản chi đặc biệt. The Times từng đưa tin Quốc vương chi khoảng 20.000 USD cho mỗi lần cắt tóc.

Sinh nhật triệu USD và gia đình 12 người con

Những lễ kỷ niệm của Hassanal Bolkiah cũng nổi tiếng không kém cung điện và bộ sưu tập xe.

Sinh nhật lần thứ 50 của ông năm 1996 trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ nhất. Các hoạt động kéo dài khoảng hai tuần, gồm những buổi tiếp đón chính thức, các cuộc rước quy mô lớn, duyệt binh và nhiều chương trình giải trí.

Nổi bật nhất là buổi hòa nhạc của Michael Jackson. Ngôi sao nhạc pop được mời đến Brunei biểu diễn trong dịp sinh nhật Quốc vương, với khoản thù lao được cho là khoảng 20 triệu euro.

Hassanal Bolkiah kết hôn ba lần và có 12 người con, gồm năm con trai và bảy con gái, trong đó một người con trai đã qua đời.

Lễ cưới của các hoàng tử cũng được tổ chức với quy mô bề thế, xa hoa.

Với người vợ đầu tiên, Hoàng hậu Saleha, một người họ hàng mà ông kết hôn năm 1965 khi còn là hoàng tử, Hassanal Bolkiah có 6 người con. Trong số này có Thái tử Al-Muhtadee Billah, người kế vị ngai vàng, cùng các Công chúa Rashidah, Muta-Wakkilah, Majeedah Nuurul, Hafizah và Hoàng tử Abdul Malik.

Cuộc hôn nhân thứ hai mang đến cho ông bốn người con, gồm Hoàng tử Abdul Azim, Hoàng tử Abdul Mateen và hai Công chúa Azemah, Fadzillah.

Trong số những người con của Quốc vương, Abdul Mateen đặc biệt được truyền thông quốc tế chú ý nhờ ngoại hình và thường xuyên xuất hiện bên cha trong các hoạt động chính thức.

Năm 2024, Hoàng tử Brunei Abdul Mateen và người bạn đời tổ chức lễ cưới xa hoa kéo dài 10 ngày.

AFP tường thuật không khí lễ hội tại thành phố thủ đô với nhiều người dân ăn mặc đẹp và tham gia buổi diễu hành. Cặp đôi ngồi ghế sau của một chiếc Rolls-Royce mui trần, vẫy tay chào hàng người đứng hai bên đường trong lúc chiếc xe lăn bánh trên đường phố thủ đô.