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Giới trẻ

Khám bệnh miễn phí cho người dân tại Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 16/8, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

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Từ sáng sớm 16/8, hàng trăm người dân có mặt tại Trường THCS Cẩm Lý (xã Cẩm Lý) để được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Ảnh: Nguyễn Thắng
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Ông Vũ Xuân Được ở thôn Vũ Xá (xã Cẩm Lý) là thương binh cho biết, chương trình rất có ý nghĩa, nhất là đối với những người cao tuổi như ông.
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Lấy máu xét nghiệm khám bệnh cho người dân.
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Chương trình khám và tư vấn sức khỏe cho khoảng 500 người dân xã Cẩm Lý.
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Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình.
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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà, tủ sách và thiết bị y tế cho người dân xã Cẩm Lý. Ảnh: Nguyễn Thắng
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Chương trình trao 500 phần quà tặng người dân, tặng 50 phần quà đến gia đình chính sách tại địa phương. Tổng giá trị chương trình khoảng 500 triệu đồng.
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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách. Ảnh: Nguyễn Thắng.
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Bác sĩ khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách ở xã Cẩm Lý.
Nguyễn Thắng
#chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí #hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên #trao quà tặng người dân và gia đình chính sách #Anh Nguyễn Kim Quy #Bí thư Trung ương Đoàn #tỉnh Bắc Ninh

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