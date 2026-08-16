Khám bệnh miễn phí cho người dân tại Bắc Ninh

TPO - Ngày 16/8, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.