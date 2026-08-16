Tuổi trẻ Sơn La cuối tuần chỉnh trang làm đẹp nông thôn

TPO - Sôi nổi hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, tuổi trẻ Sơn La đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp sức làm đẹp quê hương, xây dựng bản làng sáng – xanh – sạch – đẹp.
Tại những đoạn đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sửa chữa, khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
Đoàn viên, thanh niên tại các địa phương cũng tích cực chỉnh trang khuôn viên, dọn dẹp vệ sinh trường học, tạo môi trường học tập sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.