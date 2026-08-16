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Giới trẻ

Tuổi trẻ Sơn La cuối tuần chỉnh trang làm đẹp nông thôn

Viết Hà

TPO - Sôi nổi hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, tuổi trẻ Sơn La đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp sức làm đẹp quê hương, xây dựng bản làng sáng – xanh – sạch – đẹp.

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Sôi nổi hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới﻿” năm 2026, cuối tuần, tuổi trẻ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng loạt ra quân với nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp sức chỉnh trang thôn, bản ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.
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Đoàn viên, thanh niên ﻿tập trung thực hiện các phần việc thiết thực chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa các thôn, bản để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng sạch đẹp, khang trang.
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Đoàn viên tập trung khơi thông cống rãnh, chỉnh trang các tuyến đường giao thông liên bản.
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Tại những đoạn đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sửa chữa, khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
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Đoàn viên, thanh niên tại các địa phương cũng tích cực chỉnh trang khuôn viên, dọn dẹp vệ sinh trường học, tạo môi trường học tập sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
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Không chỉ tích cực chỉnh trang làng, bản, đoàn viên﻿, thanh niên còn phối hợp cùng người dân tham gia ngày công xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
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Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các đoàn viên, thanh niên đã phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm làm thay đổi thiết thực về cảnh quan, môi trường mà còn góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.
Viết Hà
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