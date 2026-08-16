Tuổi trẻ Sơn La cuối tuần chỉnh trang làm đẹp nông thôn

TPO - Sôi nổi hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, tuổi trẻ Sơn La đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp sức làm đẹp quê hương, xây dựng bản làng sáng – xanh – sạch – đẹp.