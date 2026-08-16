Nam sinh mất lượt thi chướng ngại vật, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh Phú Thọ Nguyễn Hà Bình nhấn chuông nhưng không đưa ra đáp án trả lời và phải tạm dừng cuộc chơi, ảnh hưởng tới thứ hạng trong đoàn đua. Tuy nhiên, Hà Bình đã thi đấu nỗ lực, bản lĩnh để vươn lên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Hà Bình (THPT Tân Lạc, Phú Thọ), Chu Minh Hòa (THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Hồ Chí Minh), Trương Viết Duy Chương (THPT Thừa Lưu, TP. Huế) và Cấn Minh Vi (THPT Thạch Thất, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Hà Bình tạo được ưu thế với 85 điểm, Duy Chương 50 điểm, Minh Vi 35 điểm, Minh Hòa 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát (Em là mầm non của Đảng - nv).

Khi các thí sinh đang suy nghĩ đưa ra đáp án câu hỏi hàng ngang đầu tiên, Hà Bình nhấn chuông trả lời ẩn số, nhưng không đưa ra đáp án nào và phải tạm dừng cuộc chơi.

Minh Hoà, Duy Chương, Minh Vi có thêm 10 điểm với đáp án “Cách mạng”.

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên lật mở, Duy Chương liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Pác Bó” để vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 120 điểm.

Tiếp đến, Hà Bình 85 điểm, Minh Vi 45 điểm, Minh Hòa 20 điểm.

Duy Chương giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã chinh phục được 3/4 câu hỏi để bứt tốc về điểm số. Trong đó, Minh Hòa tạo ấn tượng với câu hỏi đầu chỉ mất 0,27 giây để đưa ra đáp án chính xác. Duy Chương thi đấu ấn tượng để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với 180 điểm. Hà Bình 145 điểm, Minh Vi 115 điểm, Minh Hòa 100 điểm.

Phần thi Tăng tốc

Phần thi Về đích, Duy Chương lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu không ghi điểm câu đầu; tiếp đó để Minh Hòa giành điểm ở hai câu còn lại. Duy Chương về vị trí với 140 điểm.

Hà Bình lựa chọn ba câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu đầu và câu cuối để về vị trí 185 điểm. Nam sinh Phú Thọ vươn lên dẫn đầu đoàn đua.

Minh Hòa với 140 điểm, cũng lựa chọn ba câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm. Cô ghi điểm câu đầu; để Duy Chương có cơ hội trả lời ở câu còn lại, trong đó thành công giành điểm câu cuối. Minh Hoà về vị trí với 140 điểm.

Minh Vi lựa chọn ba câu hỏi 20 – 20 – 30 điểm. Cô ghi điểm câu đầu; để Minh Hoà nhấn chuông, nhưng không thể ghi điểm. Minh Vi về vị trí với 135 điểm.

Nguyễn Hà Bình giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 tháng 1 quý IV Olympia 26.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hà Bình (THPT Tân Lạc, Phú Thọ) giành vòng nguyệt quế với 185 điểm.

Trương Viết Duy Chương (THPT Thừa Lưu, TP. Huế) về Nhì với 145 điểm. Đây cũng là số điểm nhì tuần cao nhất trong tháng 1 quý IV.

Cùng về thứ ba, Cấn Minh Vi (THPT Thạch Thất, Hà Nội) 135 điểm, và Chu Minh Hòa (THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Hồ Chí Minh) 120 điểm.