Thanh niên làm sạch bãi biển, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

TPO - Gần 300 đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng 2.000 cây phi lao, làm sạch bãi biển, trao tặng áo phao, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để vươn khơi, bám biển.

Sáng 16/8, tại phường Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình tuổi trẻ với biển, đảo quê hương", với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, đồng hành với ngư dân địa phương.

Chương trình có sự tham gia của gần 300 đại biểu, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương, gồm đại diện Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, chính quyền và các đoàn thể phường Sầm Sơn, các đơn vị đồng hành, đoàn viên, thanh niên cùng bà con ngư dân địa phương.

Anh Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình "Hành trình tuổi trẻ với biển, đảo quê hương" là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên; gắn hoạt động Đoàn với những phần việc thiết thực vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và hướng về biển, đảo quê hương.

Từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã ra quân thu gom rác thải, làm sạch khu vực bãi biển. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng Sầm Sơn xanh, sạch, đẹp.

Chương trình góp phần xây dựng cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp và đồng hành để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

"Những cây xanh, chiếc áo phao, lá cờ được trao tặng có thể chưa lớn về giá trị vật chất, nhưng thể hiện nỗ lực của tuổi trẻ VTV cùng tuổi trẻ Thanh Hóa trong việc thực hiện những phần việc thiết thực bằng sức trẻ của mình", anh Đảm chia sẻ.

Trồng cây phi lao khu vực ven biển Sầm Sơn, Thanh Hoá

Tại chương trình, ông Bùi Quốc Đạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn đã ôn lại câu chuyện về phong trào trồng cây, phủ xanh núi Trường Lệ. Ông Đạt cho biết, cách đây hơn 50 năm, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã về Sầm Sơn và phát động phong trào trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc trên núi Trường Lệ.

Với sự hưởng ứng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sầm Sơn lúc bấy giờ, núi Trường Lệ nhanh chóng được phủ xanh. Đến nay, khu vực này đã trở thành một trong những địa danh có giá trị đặc biệt về cảnh quan, lịch sử và văn hóa của Sầm Sơn.

"Sau hơn 50 năm, lực lượng thanh niên của Đài Truyền hình Việt Nam trở lại Sầm Sơn, tiếp nối tinh thần của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên bằng một việc làm rất ý nghĩa, đó là tiếp tục trồng những cây xanh", anh chia sẻ.

2.000 cây phi lao được trao tặng cho phường Sầm Sơn, Thanh Hoá trồng dọc bãi biển

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 2.000 cây phi lao cho phường Sầm Sơn. Số cây được trồng tại khu vực ven biển nhằm tăng cường mảng xanh, góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan.

Bên cạnh hoạt động trồng cây, chương trình trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Sầm Sơn. Những lá cờ được trao tới bà con với mong muốn đồng hành, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Niềm vui của ngư dân khi đón nhận lá cờ Tổ quốc

Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành cũng trao tặng 100 áo phao, trong đó 50 áo phao dành tặng ngư dân địa phương và 50 áo phao trao tặng Ban Chỉ huy Quân sự phường Sầm Sơn, góp phần hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn trên biển, cứu hộ, cứu nạn.

Những lá cờ Tổ quốc được treo lên tàu, thuyền để ngư dân vươn khơi, bám biển

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã triển khai trồng 2.000 cây phi lao tại khu vực ven biển Sầm Sơn; trao tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho bà con ngư dân.

Tại khu vực bến thuyền, các đại biểu, đoàn viên trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con ngư dân, trao cờ Tổ quốc, áo phao và cùng ngư dân thay những lá cờ mới trên tàu, thuyền, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, biển, đảo và tinh thần đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.