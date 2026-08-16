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Thế giới

Chủ tịch Triều Tiên tái khẳng định việc tăng cường quan hệ với Nga

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tái khẳng định việc tăng cường quan hệ với Nga trong một bức thư gửi tới Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày độc lập, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 đưa tin.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Đây là thư hồi đáp của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un với bức thư chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, mối quan hệ giữa hai nước được hình thành khi binh lính Liên Xô chiến đấu chống lại Nhật Bản, và sự hợp tác trong tương lai sẽ tiếp tục "trên tất cả các lĩnh vực".

Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng về tương lai của mối quan hệ đã "tiếp nối lịch sử đấu tranh chung vì công lý và truyền thống hữu nghị quý giá".

Bình Nhưỡng và Mátxcơva đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi Triều Tiên bắt đầu triển khai quân đội và vũ khí để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo hãng tin KCNA, tàu Pallada của Nga đã cập cảng Wonsan (Triều Tiên) hôm 15/8 trong chuyến thăm hữu nghị nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, và được các quan chức địa phương của Triều Tiên cùng nhân viên Đại sứ quán Nga chào đón.

Cũng trong ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi tiến hành đàm phán với Triều Tiên nhằm hướng tới tương lai chung sống hòa bình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng ở Seoul, ông nhấn mạnh hai miền bán đảo Triều Tiên cần có các cơ chế bảo đảm để ngăn ngừa xung đột và nên nỗ lực thay thế hiệp định đình chiến hiện tại bằng một "cơ chế hòa bình".

Ông Lee thúc đẩy đối thoại để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên - cuộc chiến kết thúc bằng lệnh ngừng bắn tạm thời chứ không phải hiệp ước hòa bình, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán này có thể giúp tìm kiếm giải pháp kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng đã bác bỏ các đề xuất của ông Lee và chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #Nga #Triều Tiên #Nhật Bản #Bình Nhưỡng #Mátxcơva #Hàn Quốc

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