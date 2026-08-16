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Giới trẻ

'Nàng thơ' diện áo bà ba, đi xuồng ba lá dưới bóng dừa

Hòa Hội

TPO - Các bạn trẻ xúng xính áo bà ba, thả dáng trên chiếc xuồng ba lá dưới tán dừa nước, cảm nhận sự bình yên nơi sóng nước, tiếng hò.

Bạn trẻ check-in dưới bóng dừa nước trên rạch bà Ngoạn, cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Clip: Hóa Hội
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Giữa trưa nắng gắt của mùa hè, không khí tại bến đò cồn Thới Sơn nhộn nhịp khi lượng khách đổ về ngày càng đông để trải nghiệm xuồng ba lá. Ảnh: Hòa Hội
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Con rạch Bà Ngoạn nhỏ xíu, uốn lượn dưới những rặng dừa nước xuồng ba lá chở du khách tấp nập qua lại.
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Khách trong nước và quốc tế tìm đến rạch bà Ngoạn ở cồn Thới Sơn để trải nghiệm sông nước, miệt vườn.
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Tiếng khua mái chèo lóp ngóp, tiếng cười nói của các bạn trẻ hòa lẫn với tiếng lá dừa xào xạc trong gió, tạo nên một bản đồng ca đầy sức sống của vùng đất sông nước miệt vườn.
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Sức hút của cồn Thới Sơn những ngày này phần lớn đến từ trào lưu mặc áo bà ba, đi xuồng ba lá đang thành trend trên mạng xã hội.
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Vào buổi trưa, chỉ cần nhìn xuống con rạch, dễ dàng bắt gặp các "nàng thơ" rực rỡ vói áo bà ba, khăn rằn, đội nón lá mải mê lưu lại những khoảnh khắc đẹp dưới tán dừa nước.
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Không chỉ trải nghiệm du lịch thông thường, hay "bắt trend" mạng xã hội, với nhiều bạn trẻ, tới với cồn Thới Sơn còn để trải nghiệm giá trị truyền thống, thậm chí mong "chữa lành" tinh thần vốn bị cơm áo gạo tiền, ồn ào phố thị chi phối.
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“Dù em quê gốc Bến Tre, nhưng sinh ra và lớn lên ở thành phố, nên chưa bao giờ được mặc áo bà ba đi xuồng ba lá. Khi nhìn thấy trào lưu hot trên TikTok﻿, em quyết định cùng nhóm bạn đặt tour về cồn Thới Sơn trải nghiệm. Mặc bộ đồ bà ba, đội nón lá, cảm giác mình hiền thục hơn rất nhiều”, Không chỉ các bạn nữ, các bạn nam cũng thích thú với trải nghiệm này, nhiệt tình hỗ trợ chụp ảnh, thêm vui vẻ và gắn kết”, Minh Thơ (áo vàng), học sinh lớp 12 tại Bình Dương chia sẻ.
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Thanh Hằng, hướng dẫn viên﻿ tại cồn Thới Sơn (áo trắng) với nụ cười rạng rỡ tâm sự: “Lượng khách du lịch ghé thăm cồn năm nay tăng gấp 2 lần năm ngoái, đa số khách trẻ tuổi. Nhiều người hay nói ở quê buồn, không có gì chơi, nhưng nhiều bạn trẻ giờ lại thích cảnh quê yên ả để được sống chậm lại, tạm xa ồn ào, xô bồ nơi phố thị”.
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Những người lái đò tại cồn Thới Sơn đều là người địa phương, gần như cả đời gắn bó với mái chèo, con nước. Không chỉ chèo đò, họ còn kể chuyện văn hóa, cất lên những tiếng hò vọng cổ trong trẻo, ngọt lịm: "Hò... ơ... Thuyền em nhẹ lướt như tơ/ Khách ngồi xuồng nhỏ ai ngờ say mê/ Nước sông gió mát tràn trề/ Câu hò em gửi... /hò... ơ... câu hò em gửi lời quê ngọt ngào".
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Sông nước, miệt vườn tại cồn Thới Sơn đang trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ thành phố tìm tới trải nghiệm.
Hòa Hội
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