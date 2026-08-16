'Nàng thơ' diện áo bà ba, đi xuồng ba lá dưới bóng dừa

TPO - Các bạn trẻ xúng xính áo bà ba, thả dáng trên chiếc xuồng ba lá dưới tán dừa nước, cảm nhận sự bình yên nơi sóng nước, tiếng hò.
Khách trong nước và quốc tế tìm đến rạch bà Ngoạn ở cồn Thới Sơn để trải nghiệm sông nước, miệt vườn.
Tiếng khua mái chèo lóp ngóp, tiếng cười nói của các bạn trẻ hòa lẫn với tiếng lá dừa xào xạc trong gió, tạo nên một bản đồng ca đầy sức sống của vùng đất sông nước miệt vườn.
Vào buổi trưa, chỉ cần nhìn xuống con rạch, dễ dàng bắt gặp các "nàng thơ" rực rỡ vói áo bà ba, khăn rằn, đội nón lá mải mê lưu lại những khoảnh khắc đẹp dưới tán dừa nước.
Không chỉ trải nghiệm du lịch thông thường, hay "bắt trend" mạng xã hội, với nhiều bạn trẻ, tới với cồn Thới Sơn còn để trải nghiệm giá trị truyền thống, thậm chí mong "chữa lành" tinh thần vốn bị cơm áo gạo tiền, ồn ào phố thị chi phối.
Những người lái đò tại cồn Thới Sơn đều là người địa phương, gần như cả đời gắn bó với mái chèo, con nước. Không chỉ chèo đò, họ còn kể chuyện văn hóa, cất lên những tiếng hò vọng cổ trong trẻo, ngọt lịm: "Hò... ơ... Thuyền em nhẹ lướt như tơ/ Khách ngồi xuồng nhỏ ai ngờ say mê/ Nước sông gió mát tràn trề/ Câu hò em gửi... /hò... ơ... câu hò em gửi lời quê ngọt ngào".
Sông nước, miệt vườn tại cồn Thới Sơn đang trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ thành phố tìm tới trải nghiệm.