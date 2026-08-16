'Nàng thơ' diện áo bà ba, đi xuồng ba lá dưới bóng dừa

TPO - Các bạn trẻ xúng xính áo bà ba, thả dáng trên chiếc xuồng ba lá dưới tán dừa nước, cảm nhận sự bình yên nơi sóng nước, tiếng hò.