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Nghệ An

Xe khách va chạm container trên cao tốc Bắc Nam, hơn 20 người nhập viện

Ngọc Tú

TPO - Khi di chuyển trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, xe khách xảy ra va chạm với xe container. Vụ tai nạn khiến hơn 20 người phải nhập viện.

Trưa 16/8, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe container.

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Chiếc xe khách gặp nạn. (Ảnh: OFFB Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 11h cùng ngày, tại km 451+700, đoạn gần nút giao quốc lộ 46 (tỉnh Nghệ An).

Thời điểm trên, ô tô khách lưu thông trên cao tốc Bắc Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An. Khi đi đến km 451+700, xe khách va chạm với xe container chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng nặng, nhiều người trên xe khách bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

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Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

“Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phía đơn vị đang phối hợp làm việc tại hiện trường, làm rõ vụ tai nạn”, cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 nói.

Theo cán bộ trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, trưa cùng ngày có hơn 20 người là nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số người bị thương nặng sau đó được chuyển qua Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

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Các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Nguyên nhân vụ việc đang được Đội CSGT cao tốc số 4 phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ.

Ngọc Tú
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