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Hà Nội điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo

Phùng Linh

TPO - Nhằm phục vụ thi công Dự án thành phần 3 thuộc công trình cầu Trần Hưng Đạo, từ nay đến ngày 30/12/2026, Hà Nội tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm quanh khu vực Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn và Nguyễn Huy Tự.

Theo phương án do Sở Xây dựng Hà Nội công bố ngày 15/8, trên đường Trần Khánh Dư (đoạn từ Nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn), các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ ngã ba Trần Khánh Dư – Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn; cấm lưu thông theo chiều ngược lại.

Phương tiện từ cửa khẩu Vân Đồn và đường đê Nguyễn Khoái có nhu cầu vào Trần Khánh Dư sẽ di chuyển theo lộ trình: Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

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Sở Xây dựng điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Trọng Tài.

Tại đường đê Nguyễn Khoái, phương tiện hướng đi cầu Vĩnh Tuy di chuyển xuống đường Trần Khánh Dư (đoạn Nhà hát Quân đội - cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy). Hướng từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư sẽ đi thẳng qua dốc Bác Cổ vào Trần Khánh Dư.

Trên đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện đi Trần Khánh Dư lựa chọn 1 trong 2 hướng: từ Tăng Bạt Hổ/Yec Xanh qua Nguyễn Huy Tự đến Trần Khánh Dư; hoặc từ cửa khẩu Vân Đồn/Lương Yên qua Lê Quý Đôn – Nguyễn Cao – Nguyễn Huy Tự – Trần Khánh Dư (cấm chiều ngược lại). Trên đường Lê Quý Đôn, phương tiện đi Trần Thánh Tông lưu thông một chiều từ ngã ba Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư ra Trần Thánh Tông; cấm chiều ngược lại.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Sông Hồng phối hợp với Công an TP Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại ngã ba Lương Yên và ngã ba Vạn Kiếp; đồng thời xây dựng phương án rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái sau khi được cấp phép thi công đê điều.

Đơn vị thi công phải bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông 24/24 giờ; lắp đặt đầy đủ rào chắn, biển cảnh báo, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu ban đêm. Quá trình thi công phải tuân thủ nguyên tắc "làm đâu gọn đấy", hoàn trả hiện trạng mặt đường ngay khi dỡ rào chắn, duy tu thường xuyên phần đường bên ngoài và kiểm soát bụi qua hệ thống phun sương, cầu rửa xe, tưới ẩm định kỳ.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam, phường Hai Bà Trưng tăng cường tuần tra, điều tiết phân luồng, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ xe trái phép và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh khu vực dự án. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm phối hợp di dời điểm dừng đón trả khách và điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng nếu cần thiết.

Phùng Linh
#thi công cầu Trần Hưng Đạo #quản lý giao thông đô thị #biện pháp đảm bảo an toàn thi công #quản lý lưu thông xe buýt #phân luồng giao thông thi công cầu Trần Hưng Đạo

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