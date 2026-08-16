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Cà Mau: Không tự ý ghi âm, phát trực tiếp buổi tiếp công dân

Tân Lộc

TPO - Theo nội quy mới của UBND tỉnh Cà Mau, công dân không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát trực tiếp buổi tiếp công dân khi chưa có sự cho phép của người chủ trì. Trường hợp tự ý thực hiện, công dân có thể bị từ chối tiếp.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở, thay thế nội quy cũ. Theo nội quy mới, công dân không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm phát sóng trực tiếp buổi tiếp công dân trực tiếp hoặc trực tuyến khi chưa có sự cho phép của người chủ trì. Đây cũng là 1 trong 11 trường hợp cơ quan công quyền được phép từ chối tiếp nếu công dân không chấp hành.

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Một buổi tiếp công dân tại Cà Mau.

So với quy định trước đây, nội quy mới tăng từ 4 lên 11 trường hợp cơ quan công quyền được từ chối tiếp công dân, như người trong tình trạng say xỉn, sử dụng chất kích thích; người vi phạm nội quy.

Ngoài ra, cơ quan nhà nước có thể từ chối tiếp, nếu người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình yêu cầu, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Nội quy còn đề cập có thể từ chối tiếp các trường hợp như vụ việc đã có bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và không thuộc trường hợp được xem xét lại; vụ việc đang được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khác thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định;…

Khi từ chối tiếp, tùy từng trường hợp, người tiếp công dân thông báo trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản.

Theo nội quy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp công dân định kỳ trong giờ hành chính, mỗi tháng một ngày, vào Thứ 6 của tuần thứ hai hằng tháng.

Tân Lộc
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