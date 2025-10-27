Tiếp tục lập kỳ tích, đột phá mới về chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân

TPO - Ngày 27/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyển đổi số lần thứ 4 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an) chủ trì Hội nghị.

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 16 bộ, ngành và 34 địa phương

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, sau hơn 3 năm triển khai, chuyển đổi số trong lực lượng CAND đã đạt nhiều bước tiến đột phá, trở thành động lực nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức đi vào vận hành, trở thành “dữ liệu gốc” của quốc gia số, giúp rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Công an đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 16 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp nhà nước và 34 địa phương, tiếp nhận hơn 1 tỷ yêu cầu đồng bộ thông tin, làm giàu thành công gần 294 triệu dữ liệu công dân.

Trên nền tảng ứng dụng VNeID, đã có 48 tiện ích số hóa phục vụ người dân như đăng ký xe, khai báo cư trú, sử dụng giấy phép lái xe điện tử… với lượng truy cập lên tới 5,7 triệu lượt/ngày, một minh chứng rõ nét cho hiệu quả và tính tiện ích của công dân số Việt Nam.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 6 Luật, ban hành 15 Nghị định, 24 Thông tư và nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ yếu, an ninh mạng. Đồng thời, Bộ đã ban hành 8 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ, giảm tối đa thủ tục cho người dân.

Các đại biểu tham quan khu triển lãm chuyển đổi số CAND bên lề hội nghị.

Về hạ tầng, Bộ Công an đang triển khai mạng cáp quang riêng của ngành đến tận cấp xã và xây dựng mạng 5G chuyên biệt cho lực lượng CAND, bảo đảm tốc độ, độ an toàn và bảo mật cao. Đặc biệt, việc khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 đã đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc hình thành mô hình liên thông số quốc gia, tạo nền tảng cho kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025–2030, như: Hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và 2; Xây dựng các nền tảng số dùng chung và cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Số hóa toàn bộ hồ sơ, dữ liệu ngành Công an; Xây dựng nền tảng định danh và quản lý cán bộ số; Tạo lập đơn vị số, chỉ huy số, cán bộ số trong toàn lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, đây là giai đoạn “then chốt”, đòi hỏi các đơn vị phải chuyển đổi nhận thức thành hành động, chủ động đề xuất giải pháp thực tiễn, hiệu quả, đột phá, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số Việt Nam.

“Tiếp tục lập kỳ tích, khẳng định vai trò tiên phong”

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai Đề án 06, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, với những sản phẩm cụ thể, có dấu ấn rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Bộ trưởng đề nghị toàn lực lượng phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 2, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, chất lượng và hiệu quả. Song song với đó, cần chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy việc tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, qua đó hình thành và phát triển nền kinh tế dữ liệu quốc gia.

Đối với Đề án 06, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, và sớm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tình trạng “địa phương hóa” thủ tục hành chính, hướng tới một nền hành chính số phục vụ thực chất.

Về chuyển đổi số trong nội bộ ngành Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức rằng chuyển đổi số là giải pháp căn cơ, có tính đột phá chiến lược, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng phương thức quản lý, quản trị an ninh, trật tự hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thân thiện và nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Công tác chuyển đổi số phải được tiến hành toàn diện, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, trên nền hạ tầng công nghệ đồng bộ, bảo mật cao, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các cục nghiệp vụ, đơn vị chức năng triển khai các quy định về kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp dự án, đồng thời yêu cầu Văn phòng Bộ Công an phát huy vai trò tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, sâu sát, đưa chuyển đổi số trong CAND tiếp tục lập nên những kỳ tích, tạo ra các đột phá mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.