Ý nghĩa của việc ông Trump bất ngờ đăng ảnh chụp với ông Kim Jong Un

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ đăng lên mạng xã hội bức ảnh của ông chụp chung với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự.

Bức ảnh vừa được ông Trump đăng lại.

“Trong bức ảnh này, trông chúng tôi không giống những người có quan hệ tốt, nhưng còn rất nhiều bức ảnh khác cho thấy chúng tôi đang mỉm cười… nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tôi có mối quan hệ TUYỆT VỜI!”, Tổng thống Trump viết.

Cuộc gặp tại làng Bàn Môn Điếm diễn ra ngày 30/6/2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo. Khi đó, Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Kim tại đường phân giới quân sự, bắt tay và bước qua ranh giới sang phía Triều Tiên trong thời gian ngắn.

Qua hành động này, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo tiến hành cuộc hội đàm kéo dài gần 1 giờ tại Nhà Tự do (Freedom House) bên phía Hàn Quốc, với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thời điểm đó.

Trước đó, ngày 13/6, Tổng thống Trump cũng đăng bức ảnh chụp cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai người tại Singapore.

Việc liên tiếp đăng ảnh với Chủ tịch Kim Jong-un được cho là cách Tổng thống Trump quảng bá những thành tựu ngoại giao của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng ông là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất duy trì được mối quan hệ tốt với ông Kim.

Động thái này cũng có thể nhằm gửi thông điệp, rằng Tổng thống Trump quan tâm đến khả năng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh nữa với Chủ tịch Kim Jong-un.

Ông Victor Cha - Chủ tịch phụ trách vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định trong phân tích đưa ra ngày 13/8, rằng lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể gặp lại nhau sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Trong động thái khác, ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi đối thoại với Triều Tiên nhằm hướng tới chung sống hòa bình. Ông cho biết Seoul sẽ tìm kiếm các cơ chế bảo đảm để ngăn ngừa xung đột và nhấn mạnh sự cần thiết phải thay thế thỏa thuận đình chiến trên bán đảo Triều Tiên bằng “cơ chế hòa bình”.

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Hàn Quốc độc lập, ông Lee cho rằng hai miền Triều Tiên cần ngồi lại với nhau để hướng tới chung sống hòa bình.

Ông kêu gọi Triều Tiên và các bên liên quan tiến hành đối thoại nhằm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên - cuộc chiến được kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình. Ông cũng cho rằng các cuộc thảo luận có thể tìm kiếm biện pháp hiệu quả để kiềm chế năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Lee cho biết Seoul sẽ chủ động và kiên trì thực hiện các bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời xây dựng nhiều tầng cơ chế bảo đảm để kiểm soát nguy cơ leo thang.

Cho đến nay, Bình Nhưỡng dường như chưa muốn nối lại đối thoại với Mỹ hay Hàn Quốc. Ngày 13/8, Triều Tiên lên án cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi - dự kiến diễn ra 17 - 27/8, cho rằng hợp tác quân sự Mỹ - Hàn - Nhật đang phát triển thành “liên minh hạt nhân”. Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả bằng việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.