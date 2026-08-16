Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc

Minh Hạnh

TPO - Các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) đêm ngày 15, rạng sáng 16/8, trong một vụ việc mà thống đốc khu vực mô tả là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào nơi này.

Trong các bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Mátxcơva Andrei Vorobyov cho biết, thương vong đã được ghi nhận tại Podolsk, nơi một nhà kho thuộc sở hữu của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga - bị tấn công.

Thiệt hại cũng đã được ghi nhận tại một số địa điểm khác, bao gồm một nhà kho ở thị trấn Domodedovo, nằm gần một trong những sân bay chính của Mátxcơva.

mjxvhoybkvp23aroxvukqqc3zu.jpg
37urus3agjid3haonfdh5m3buu.jpg
Đám cháy nhà kho Wildberries ở vùng thủ đô Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)
vientpfzkrj5dcvm7hy3bgw3ra.jpg
l4zcaixpazn4hi3y5xf4zxx4gy.jpg
(Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 822 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp cả nước.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Wildberries - công ty mua sắm trực tuyến bị Kiev cáo buộc vận chuyển các loại hàng hóa quân sự - như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng kinh tế Nga.

Cũng vào rạng sáng 16/8, các lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Kiev, gây ra hỏa hoạn tại ít nhất hai quận thuộc thành phố này, theo lời Thị trưởng Vitali Klitschko.

7wxrp6lqerpqxhtg3pnw7767ma.jpg
7lzuwznsorlvvowypgfch2o5vy.jpg
4c4kqphnjrmtjip4cxe6sa7rmm.jpg
Hiện trường một vụ cháy ở vùng thủ đô Kiev (Ukraine) sau các cuộc tấn công của Nga rạng sáng 16/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Klitschko viết trên ứng dụng Telegram, rằng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một khu vực phi dân cư ở vùng ngoại ô phía bắc.

Ông cho biết thêm, một số ô tô đã bốc cháy và một đám cháy khác cũng đã bùng phát tại khu vực nằm ngay phía nam trung tâm thành phố.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Kiev #Mátxcơva #tên lửa #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe