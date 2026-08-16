Sôi nổi ngày hội gắn kết hàng ngàn đoàn viên, người lao động ở Đà Nẵng

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở khu vực phía Nam Đà Nẵng sôi nổi tham gia Ngày hội gắn kết đoàn viên, người lao động năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật và an toàn giao thông thiết thực.

Sáng 16/8, tại Khu công nghiệp Tam Thăng (TP. Đà Nẵng), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội gắn kết đoàn viên, người lao động năm 2026.

Nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi thu hút đoàn viên người lao động. Ảnh: Hoài Văn

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, gắn kết trong đoàn viên, người lao động; đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt, thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia như Hội thi Tiếng hát đoàn viên, người lao động; khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; tư vấn pháp luật; Ngày hội An toàn giao thông dành cho đoàn viên, người lao động năm 2026…

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, ngày hội hướng đến đoàn viên, người lao động thuộc các cấp Công đoàn thành phố. Trong đó, hơn 4.000 đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng, Khu công nghiệp Thuận Yên cùng các Công đoàn xã, phường khu vực phía Nam được huy động tham gia.

Không chỉ tạo sân chơi, giao lưu sau những giờ làm việc, ngày hội còn là dịp để đoàn viên, người lao động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Ngày hội nhằm tạo môi trường để đoàn viên, người lao động giao lưu, kết nối, nâng cao đời sống tinh thần.

Thông qua chuỗi hoạt động, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kỳ vọng tạo môi trường để đoàn viên, người lao động giao lưu, kết nối, nâng cao đời sống tinh thần; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng mạnh về cơ sở, gắn với chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, với quan điểm lấy người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động Công đoàn.